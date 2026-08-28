Asociaciones de militares urgen medidas para evitar emboscadas como la de Ceuta

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Madrid, 28 ago (EFE).- Tres asociaciones de militares -ASFASPRO, AUME y UMT- han urgido ese viernes medidas para evitar emboscadas y agresiones como las sufridas esta semana por miembros de las fuerzas armadas en Ceuta, que causaron heridas a cuatro de ellos.

Una agresión que, según subrayan las asociaciones en un comunicado conjunto, "dejan en evidencia una situación de vulnerabilidad" que llevan denunciando desde el inicio de la crisis migratoria tras la entrada masiva irregular de 72.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

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Para las asociaciones, la seguridad de los miembros de las fuerzas armadas "debe ser objeto de especial protección y prioritaria por razón de los riesgos específicos a que están expuestos".

Y por ello piden de forma urgente que se dote adecuadamente a los militares desplegados en Ceuta con los medios materiales, equipos de protección y recursos necesarios para hacer frente a posibles ataques y agresiones y para garantizar su integridad física y personal en todo momento.

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ASFASPRO, AUME y UMT exigen asimismo que los militares cuenten con una misión "claramente definida" y un "marco jurídico identificable" para que puedan "defenderse y protegerse eficazmente ante agresiones".

"No resulta admisible exigir a los militares desplegados la custodia y defensa de la seguridad nacional mientras se les niegan los recursos elementales de autoprotección y la cobertura legal indispensable, dejándoles desamparados por su propia administración", añaden. EFE

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