Villarreal, contra PSG, Liverpool, Dortmund, United, Nápoles, Fenerbahce, Sabah y Slavia

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Mónaco, 27 ago (EFE).- El Villarreal se enfrentará en la fase liga de la Liga de Campeones a París Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, Nápoles, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.

Así lo deparó el sorteo de este jueves celebrado en el Foro Grimaldo de Mónaco. EFE