Obed Vargas y Lemar siguen con los entrenamientos, pendientes de una posible salida

Guardar

Majadahonda (Madrid), 27 ago (EFE).- El internacional mexicano Obed Vargas y el francés Thomas Lemar, futbolistas del Atlético de Madrid, siguen con los entrenamientos con el equipo en la localidad madrileña de Majadahonda, pendientes de una posible salida del club rojiblanco antes del cierre del mercado veraniego del 1 de septiembre.

Ninguno de los dos, que sí jugaron los amistosos de la pretemporada, han entrado en ninguna de las dos convocatorias anteriores del conjunto rojiblanco ante el Málaga y ante el Villarreal y previsiblemente tampoco lo harán contra el Sevilla, el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras se les busca un destino para este curso.

PUBLICIDAD

José María Giménez y Carlos Martín también pueden salir en este mercado de verano, pero, en su caso, Diego Pablo Simeone sí ha contado con ellos para los dos encuentros anteriores dentro de la convocatoria, incluso con minutos y, en el caso del segundo, con la titularidad frente al conjunto andaluz. EFE