Muere uno de los trabajadores atrapados en el derrumbe de un edificio en Sariñena (Huesca)

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Huesca, 27 ago (EFE).– Uno de los dos trabajadores atrapados entre los escombros de un edificio en obras que se ha derrumbado este jueves en Sariñena (Huesca) ha fallecido, mientras que el otro se encuentra herido y tratan de rescatarlo.

Efectivos de los equipos de rescate han sido los que han confirmado la muerte de este trabajador, según ha informado la Diputación Provincial de Huesca.

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En el derrumbe de esta vivienda de propiedad privada y ubicada en la calle Fatás, que se ha producido al mediodía de este jueves, un tercer operario ha logrado salir y ha sido trasladado a un centro sanitario, según han informado a EFE fuentes municipales.

Los tres operarios llevaban días trabajando en el derribo de este edificio y la misma empresa había demolido previamente otro edificio en una calle colindante.

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Por causas que todavía se desconocen, el inmueble se ha venido abajo cuando estas tres personas se encontraban en su interior.

En la zona continúa desplegado un amplio dispositivo de los servicios de emergencia, en el que trabajan Bomberos de la Diputación de Huesca con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado.

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También se han movilizado bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena.

Los trabajos se centran en asegurar la estructura y retirar los escombros con las máximas garantías de seguridad para poder completar el rescate de la persona herida. EFE

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