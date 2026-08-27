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Lookman y ‘Cuti’ Romero, con el grupo; Sorloth sigue de baja

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Majadahonda (Madrid), 27 ago (EFE).- El delantero Ademola Lookman y el defensa Cristian ‘Cuti’ Romero, futbolistas del Atlético de Madrid, se reincorporaron este jueves al trabajo con el grupo y participaron con normalidad en la sesión matutina, en la que siguió de baja Alexander Sorloth, por una lesión muscular que lo impedirá jugar este sábado contra el Sevilla.

Después de seguir un plan específico en el entrenamiento del miércoles, tanto el extremo nigeriano, que será titular este sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, como el central argentino, que podría entrar en la convocatoria si Diego Simeone cree que ya tiene el rodaje suficiente para la competición, se sumaron a la dinámica de sus compañeros.

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Sorloth, en cambio, continúa fuera de acción. Lesionado durante la pretemporada, a mediados de agosto, ha sido baja ya en los dos primeros encuentros de LaLiga EA Sports, contra el Málaga y el Villarreal, y también lo será previsiblemente este sábado en el tercero frente al Sevilla.

Además, Diego Simeone tiene la ausencia de Robin Le Normand, por su expulsión con tarjeta roja frente al Villarreal, y la seria duda de Julián Alvarez, que no se ha ejercitado en los dos últimos entrenamientos por una indisposición sufrida en la noche del martes al miércoles.

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El técnico argentino ultimará este viernes los detalles para el encuentro con un nuevo entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda. EFE

(foto)

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