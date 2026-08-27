Feijóo denuncia que la situación en Ceuta es "insostenible" y urge al Gobierno a actuar

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Madrid, 27 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves que la situación en Ceuta es "insostenible", tras la detención la pasada noche de doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en la ciudad autónoma, y ha urgido al Gobierno a actuar.

"La agresión de esta noche a militares es una prueba más de que la situación escala y es insostenible, y de que sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado, quienes protegen Ceuta no pueden trabajar. ¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?", ha dicho Feijóo en un mensaje en la red social X.

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El líder del PP ha asegurado que "no se hizo nada por evitar la invasión del 30 de julio", en alusión a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y que "no se está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día".

Ceuta ha vivido una noche de disturbios en la que la Policía y la Guardia Civil acabaron deteniendo a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares y, además, las fuerzas de seguridad tuvieron que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE

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