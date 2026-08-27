El Villarreal persigue su primer triunfo del curso ante un Alavés que no conoce la derrota

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Vitoria/Vila-real (Castellón), 27 ago (EFE).- Tras los empates cosechados ante Racing de Santander y Atlético de Madrid, el Villarreal perseguirá este viernes su primer triunfo en su tercer partido consecutivo a domicilio del curso ante un Deportivo Alavés que no conoce la derrota y que regresa a Mendizorroza en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Los de Quique Sánchez Flores suman cuatro puntos en un buen inicio de competición en el que se deshizo del Getafe y perdonó la vida al Rayo Vallecano en dos buenos partidos en los que Mariano Díaz fue protagonista.

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El hispano-dominicano apunta a volver a salir del banquillo, ya que el técnico babazorro seguirá fiel a la dupla formada por el argentino Lucas Boyé y Toni Martínez que tanto rendimiento le dio la temporada pasada.

Los vitorianos intentarán mantener la racha frente al conjunto groguet, ante el que no pierde desde 2020.

La mayor duda para Sánchez Flores será en el centro del campo, donde Mikel Rodríguez y Denis Suárez han alternado titularidad en los dos primeros duelos del curso. Koski, Jony y Tenaglia seguirán formando el centro de la zaga, con Ángel Pérez y Abde Rebbach en los carriles.

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En el capítulo de bajas, solo el argentino Facundo Garcés, sancionado por la FIFA por el caso de los nacionalizaciones malayas ilegales, será la única ausencia del equipo vasco.

Por su parte, el Villareal llega a Vitoria con la ausencia de Willy Kambwala, cedido al Como este pasado miércoles; mientras que recupera al sancionado Alassane Diatta, que no pudo jugar los dos primeros partidos por esta razón.

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El resto de futbolistas están en condiciones, mientras que la gran novedad es la nueva incorporación del centrocampista internacional canadiense Nathan Saliba, que llegó al club esta semana, y que podría entrar en la convocatoria.

El técnico Íñigo Pérez ha repetido en las dos primeras jornadas la misma alineación, algo que parece volverá a suceder este próximo viernes en Vitoria.

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Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Jony; Ángel, Pablo, Blanco, Mikel Rodríguez, Abde; Toni y Lucas Boyé.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Comesaña, Nicolás Pepe, Moleiro; Ayoze Pérez y Mikautadze.

Árbitro: Sin asignar.

Estadio: Mendizorroza.

Día y hora: Viernes, 21:30 horas. EFE

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