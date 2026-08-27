El español Izan Guevara será piloto de Pramac Yamaha en MotoGP a partir de 2027

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Izan Guevara será piloto de la escudería Pramac Yamaha de MotoGP para la temporada 2027, según confirma el fabricante japonés, que reemplazará en el equipo al australiano Jack Miller.

Guevara, segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2 de 2026, dará el salto a MotoGP en 2027, uniéndose al proyecto de Yamaha en la categoría reina, como parte del compromiso a largo plazo del fabricante para desarrollar jóvenes talentos.

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El piloto español demostró un potencial excepcional al ganar el Campeonato del Mundo de Moto3 en 2022 y ha seguido impresionando durante la campaña de Moto2 en 2026, donde sigue siendo uno de los principales aspirantes al título.

Con la entrada de MotoGP en una nueva era técnica en 2027, que contará con motos de 850 c.c. y un fabricante de neumáticos diferente, Pirelli en lugar de Michelin, Yamaha cree que es el momento ideal para que Izan Guevara dé el salto a la categoría reina.

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"Esto es un sueño hecho realidad", explica Izan Guevara, pues para él "llegar a MotoGP siempre ha sido mi objetivo, y sé lo difícil que es conseguirlo" pues señala que "han sido muchos años de trabajo duro y sacrificios de mucha gente a mi alrededor".

E insiste en que "esta oportunidad no es solo el resultado de mi propio esfuerzo, sino también del apoyo que he recibido de mis padres, mi equipo, mi fisioterapeuta y todos los que me han ayudado a crecer tanto como piloto como persona".

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Al mismo tiempo dice estar muy tranquilo porque su atención sigue centrada "por completo" en Moto2, en donde está "luchando por el campeonato", y que su objetivo es "cerrar este capítulo de mi carrera de la mejor manera posible".

Y, para 2027, se muestra "entusiasmado con el reto", pues MotoGP entrará en una nueva era y creará oportunidades para los pilotos que den el salto, pero que su primer objetivo será "aprender y adaptarme lo más rápido posible" y trabajar estrechamente con el equipo. EFE

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