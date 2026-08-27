Espana agencias

El español Izan Guevara será piloto de Pramac Yamaha en MotoGP a partir de 2027

Guardar

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Izan Guevara será piloto de la escudería Pramac Yamaha de MotoGP para la temporada 2027, según confirma el fabricante japonés, que reemplazará en el equipo al australiano Jack Miller.

Guevara, segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2 de 2026, dará el salto a MotoGP en 2027, uniéndose al proyecto de Yamaha en la categoría reina, como parte del compromiso a largo plazo del fabricante para desarrollar jóvenes talentos.

PUBLICIDAD

El piloto español demostró un potencial excepcional al ganar el Campeonato del Mundo de Moto3 en 2022 y ha seguido impresionando durante la campaña de Moto2 en 2026, donde sigue siendo uno de los principales aspirantes al título.

Con la entrada de MotoGP en una nueva era técnica en 2027, que contará con motos de 850 c.c. y un fabricante de neumáticos diferente, Pirelli en lugar de Michelin, Yamaha cree que es el momento ideal para que Izan Guevara dé el salto a la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Esto es un sueño hecho realidad", explica Izan Guevara, pues para él "llegar a MotoGP siempre ha sido mi objetivo, y sé lo difícil que es conseguirlo" pues señala que "han sido muchos años de trabajo duro y sacrificios de mucha gente a mi alrededor".

E insiste en que "esta oportunidad no es solo el resultado de mi propio esfuerzo, sino también del apoyo que he recibido de mis padres, mi equipo, mi fisioterapeuta y todos los que me han ayudado a crecer tanto como piloto como persona".

Al mismo tiempo dice estar muy tranquilo porque su atención sigue centrada "por completo" en Moto2, en donde está "luchando por el campeonato", y que su objetivo es "cerrar este capítulo de mi carrera de la mejor manera posible".

Y, para 2027, se muestra "entusiasmado con el reto", pues MotoGP entrará en una nueva era y creará oportunidades para los pilotos que den el salto, pero que su primer objetivo será "aprender y adaptarme lo más rápido posible" y trabajar estrechamente con el equipo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aeropuerto más bonito del mundo con una cascada interior capaz de vertir 38.000 litros de agua, según National Geographic

El complejo alberga más de 2.000 árboles en su interior y se puede visitar incluso sin tener un vuelo planeado

El aeropuerto más bonito del mundo con una cascada interior capaz de vertir 38.000 litros de agua, según National Geographic

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

Juan Jesús Vivas ha defendido que Aznar no permitió que Ceuta “dependiera del otro lado de la frontera” como presidente del Gobierno

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

La ministra defiende la gestión de la crisis migratoria, que todavía no está resuelta

Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los datos de eDreams revelan que el 64% de las reservas apunta a destinos cercanos, con Tenerife al frente de un ranking dominado por islas y grandes ciudades

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

ECONOMÍA

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”