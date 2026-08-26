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Sánchez evita que el Congreso vote su comparecencia urgente por Ceuta al solicitarlo antes

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Madrid, 26 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer a petición propia ante el pleno del Congreso para abordar la crisis migratoria de Ceuta, comparecencia que se celebrará el 3 de septiembre, lo que ha evitado que la Diputación Permanente vote la solicitud que había cursado el PP para que lo hiciera ya.

No obstante, el órgano que vela por los poderes de la Cámara en períodos inhábiles como agosto sí ha debatido este miércoles la exigencia de los populares para que Sánchez acudiera de manera urgente antes de acabar el mes para dar explicaciones por una situación en Ceuta que ha descrito como propia de una "invasión" de migrantes.

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El PP ha optado por retirarla una vez que el Gobierno tramitó a primera hora un requerimiento a petición propia con idea de celebrarla en el primer pleno ordinario, el 9 de septiembre, pero en la Junta de Portavoces, con varios socios apremiando a que Sánchez hablara en el Congreso cuanto antes, se ha acordado adelantarlo al jueves 3.

La sesión de la Diputación Permanente ha servido para escuchar los mismos argumentos que los partidos han ido desgranando a lo largo de las últimas semanas para exigir explicaciones a Sánchez -al que reprochan sus tres semanas de vacaciones, interrumpidas con el Consejo de Ministro del martes pasado- y a los miembros de su Gabinete.

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Estos reproches no solo han llegado desde los grupos de la oposición, como el popular y el de Vox, sino también desde socios como Sumar y por parte de Podemos, que han coincidido en considerar tardía la información aportada sobre Ceuta por el Gobierno en sede parlamentaria.

Sí se han votado otras peticiones de comparecencias urgentes de los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, sobre la regularización de migrantes -vinculada al caso de Ceuta- y también acompañado de la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre el impacto del caso Leire en la Guardia Civil, rechazadas por mayoría.

El PP ha contado con el apoyo de Vox y de Junts (34 votos frente a 35 del resto) salvo en una última referida a la comparecencia urgente del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, sobre la gestión de los fondos Next Generation, en la que los independentistas se han abstenido.

También había solicitado el PP que ocho ministros dieran explicaciones, en sus respectivas comisiones, por los aspectos de la crisis ceutí que les competen, pero como ya se habían fijado sus comparecencias para esta misma semana y la que viene, las solicitudes fueron retiradas y han caído del orden del día.

En suma, la sesión de la Diputación ha concluido tras cuatro horas de intervenciones con el rechazo de todas las peticiones tramitadas sobre Marlaska, Robles, Cuerpo y también otras para que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, informara de la oleada veraniega de incendios y de la prórroga de la actividad de la nuclear de Almaraz. EFE

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