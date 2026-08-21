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Los medios aéreos se incorporan al incendio forestal de Segorbe declarado por un rayo

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Castellón, 21 ago (EFE).- Los medios aéreos se incorporan a primera hora de este viernes a las labores de control y extinción del incendio declarado el jueves por la tarde entre Gátova y Segorbe (Castellón) por la caída de un rayo, que mantiene la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Durante la noche han trabajado en este incendio once unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, dos de Castellón, dos brigadas forestales, una unidad de jefatura, un coordinador forestal de Valencia y otro de Castellón, una unidad de mando y un técnico forestal.

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Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha constituido en la localidad de Gátova, siguen la evolución del incendio el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el secretario autonómico de Emergencias e interior, Fernando Lasheras, el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, los jefes de Bomberos de Valencia y Castellón y los expertos que dirigen el operativo.

Según informó anoche el Consorcio Provincial de Castellón, el incendio evoluciona por una zona de acceso terrestre complicado, por lo que el amplio dispositivo está trabajando en los dos flancos que presenta el fuego.

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Sobre las 21:30 horas de este jueves se activó la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), que se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a bienes forestales o levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, y para su extinción pueden ser necesarios medios extraordinarios.

La carretera CV-25 permanece cortada en ambos sentidos y con todos sus carriles afectados, entre los puntos kilométricos 35,0 y 10,0, entre los municipios de Altura y Olocau, según la web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que las tormentas que se registraron ayer por la tarde en la zona del incendio fueron secas o de escasa precipitación -solo se registraron 0,2 litros por metro cuadrado en la estación de Segorbe- y ha adjuntado imágenes en redes sociales del impacto del rayo más cercano al fuego, que se registró a las 20:06 horas, con polaridad positiva y una intensidad de más de 37.6 kiloamperios.

Además, la Aemet ha detallado que la noche ha sido fresca en la zona, con temperaturas por debajo de 20 grados durante casi toda la madrugada -con una mínima de 18.2-, una humedad que ha estado por encima del 70 % y viento flojo, con rachas de 10 kilómetros por hora y del suroeste.

La previsión de hoy, según la Aemet, es que el viento vaya girando a brisa del sureste, con rachas de 30 km/h a partir de mediodía, temperatura máxima de 28 grados y humedad no muy baja, del 50 % o ligeramente inferior a mediodía en Segorbe. EFE

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