Los jóvenes ya no salen al extranjero a aprender idiomas, el objetivo hoy es practicarlo

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Ruth del Moral

Madrid, 21 ago (EFE).- La apuesta por la enseñanza bilingüe en los últimos 20 años y el acceso a las redes sociales ha llevado a que los jóvenes ya no salgan al extranjero a aprender idiomas, sobre todo inglés: el objetivo hoy en día es practicarlo.

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Más de 50.000 estudiantes han viajado este verano a destinos como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda para realizar cursos de idiomas, campamentos internacionales o estancias académicas de un año o semestre: el reto es priorizar la conversación y la inmersión en una cultura que les pueda beneficiar en su desarrollo personal y laboral.

El presidente de la Asociación de Empresas de Programas en el Extranjero, ASEPROCE, Emilio Bordona, señala a EFE que los programas en el extranjero desarrollan competencias que el aula tradicional difícilmente puede ofrecer, como la resiliencia, la apertura cultural, la capacidad de adaptación o la autonomía personal.

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Incide en el mayor peso que en los últimos años tienen los programas de todo el curso académico en detrimento de los largos cursos de verano que se solicitaban antes: "Hace años eran de un mes y ahora se han acortado a dos o tres semanas porque los padres los ven como preparatorios para irse luego 9 meses o un año al extranjero".

Los estudiantes siguen dirigiéndose hacia EE.UU., Canadá o Irlanda, tras un brexit que desplomó los programas de inglés en el Reino Unido: "Hizo un daño tremendo al sector, muchas escuelas en Inglaterra cerraron y de esto se aprovechó Irlanda".

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"Canadá está entrando muy fuerte porque tiene un sistema educativo parecido a España, pero EE.UU. sigue manteniendo un alto porcentaje de alumnado español porque tiene miles de 'high school' que poder elegir".

Explica que tanto EE.UU. como Canadá o Irlanda son países con mayores facilidades para las convalidaciones de estudios con España, mientras en Inglaterra es "mucho más complicado" y señala que a las familias no les frena tanto la política del país como el coste económico del curso.

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Cada año son cerca de 20.000 estudiantes españoles los que viajan al extranjero a cursar un año entero, habitualmente jóvenes de cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato: "El nivel de conocimiento del idioma es mucho mayor ahora. Antes salían por la necesidad de aprender y ahora es para practicar lo que ya sabe".

La exposición a redes sociales, a internet, a la televisión en versión original y la apuesta de programas de bilingüismo en las escuelas e institutos ha aumentado el nivel académico.

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La responsable de Marca de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, Sofía Tavares, recalca en un reciente informe que "hay que enseñar a saber utilizar un idioma, porque es una herramienta laboral y cultural para quien la aprende".

"Las generaciones más jóvenes retienen mejor lo que aprenden y el reto ahora es acompañar esa tendencia con un modelo educativo que priorice la conversación real sobre la gramática en papel", señala tras dar a conocer que casi un 41 % de la población en España reconoce que ha olvidado gran parte del idioma extranjero que estudió durante su estancia en el colegio.

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EF (Education First), proveedor global de educación con inmersión cultural, también recuerda que el aumento de los viajes y la convivencia en entornos multiculturales han incrementado la necesidad de comunicarse con mayor autonomía y confianza.

El primer Programa Educativo Bilingüe (PEB) nació en 1996 fruto de la colaboración entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Fundación British Council en España y se imparte desde los 3 años hasta cuarto de la ESO.

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La Comunidad de Madrid también inició en el curso 2004-2005 el primer plan de Colegios Públicos Bilingües, al que siguieron los de otras comunidades autónomas.

El último informe de la Asociación Enseñanza Bilingüe señalaba que más de un millón y medio de alumnos, de 7.300 centros, participan en programas de bilingüismo y a través de una encuesta a casi 2.000 docentes (un 43 % con nivel de C1) se incidía en que son valorados con un 7 sobre 10.

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No obstante, recalcan que el porcentaje mínimo del horario escolar de un programa de Enseñanza Bilingüe debe ser superior al 30 % y cualquier plan que ofrezca un período inferior no debería ser considerado programa bilingüe.

Estudiar un año fuera de España supone un coste de entre 14.000 y 25.000 euros y ello supone una barrera para miles de familias.

El presidente de ASEPROCE cree que los organismos públicos deberían involucrarse y recuerda que hay administraciones como el Cabildo de Tenerife o ayuntamientos en Galicia que ofrecen ayudas. EFE

Recursos de archivo en EFEServicios: 8014722102, 8014722103