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Incendio de Pinofranqueado entra en jornada clave tras los positivos trabajos nocturnos

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Mérida, 21 ago (EFE).- Tras cuatro días de trabajo frente a las llamas del incendio de Pinofranqueado (Cáceres), caracterizado por su elevada carga de fuego y extensión, los medios terrestres y aéreos atacarán a lo largo de este viernes varios frentes después de que los trabajos realizados por la noche han logrado resultados favorables.

Los efectivos terrestres que han trabajado esta noche han centrado su labor en ahogar los rebrotes y las reactivaciones que de forma constante se generan en buena parte del perímetro interior.

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Todo ello con el objetivo de que los medios aéreos y terrestres puedan actuar desde primera hora de esta mañana en las zonas consideradas como más sensibles.

Después de lograr la contención del frente del incendio próximo al río Malvellido, que discurre de oeste a este por Las Hurdes, la considerada como "línea roja" para fijar posiciones de lucha contra las llamas, los medios aéreos y terrestres dedicarán buena parte de su labor en atacarlo y reducir los riesgos.

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También están las zonas oeste (Horcajo) y norte (El Gasco), cuya orografía dificulta mucho el acceso a las mismas y donde esta pasada noche no se ha actuado por la falta de luminosidad.

Un nuevo perimetraje del área del incendio, esta vez sin el denso humo que estos días registraba la zona, reduce el número de hectáreas asoladas a 4.250, unas 500 menos a la cifra apuntada en la jornada de este jueves.

Como consecuencia de esta evolución favorable se han flexibilizado algunas medidas de seguridad, pues los vecinos de las alquerías hurdanas de Aceitunilla, Erías y Cerezal ya pueden regresar a sus casas y se ha levantado el confinamiento urbano de los ciudadanos de las alquerías de Avellanar y Castillo, así como del municipio de Nuñomoral.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) se reúne este viernes a las 09:00 horas.

EFE

as/vnz

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