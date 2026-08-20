Rescatados 16 inmigrantes a 13 millas al suroeste de Formentera (Baleares)

Guardar

Ibiza, 20 ago (EFE).- Un total de 16 inmigrantes de origen magrebí han sido rescatados este jueves a 13 millas al suroeste de la isla balear de Formentera, cuando navegaban en una patera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el operativo, que se ha llevado a cabo a las 13.36 horas, han intervenido Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

Con esta última embarcación, y según los datos del Ministerio del Interior junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 239 pateras con 4.504 migrantes en situación irregular.

PUBLICIDAD

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supone un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

1011538