La patera que llegó a la cala del Barco (Cartagena) transportaba 62 personas, 15 menores

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Murcia, 20 ago (EFE).- La patera que este miércoles llegó a la cala del Barco, en Cartagena (Murcia), transportaba 62 personas, 15 de ellas menores, al parecer de nacionalidad argelina. Todas se encontraban en buen estado de salud y fueron atendidos por Cruz Roja.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibía a primera hora de la tarde varias llamadas alertando de la llegada de una embarcación a esa playa. De ella desembarcaron 45 hombres y 2 mujeres, así como 15 menores, todos ellos varones, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia.

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Vídeos publicados por medios digitales muestran la llegada de la embarcación y el momento en que se lanzan al agua sus tripulantes a escasos metros de la arena. Instantes después, una vez que los migrantes llegaban a tierra, la patera se adentraba de nuevo en el mar y se alejaba de la costa.

En aplicación del protocolo, han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno, todos los migrantes están siendo atendidos por las administraciones públicas y las ONG, y se están tramitando sus procedimientos de expulsión correspondientes. EFE

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