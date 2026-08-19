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Isack Hadjar (Red Bull) es baja por lesión en Zandvoort y será sustituido por Lawson (RB)

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Madrid, 19 ago (EFE).- El piloto francés Isack Hadjar (Red Bull), octavo en la clasificación general del Mundial de Fórmula Uno, será baja por lesión en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará entre el 21 y el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort, y será sustituido por el neozelandés Liam Lawson (RB).

"El piloto de Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, ha sufrido una lesión en la muñeca durante el parón veraniego que le impedirá competir en el Gran Premio de los Países Bajos. Daremos la bienvenida de nuevo a Liam Lawson, que le sustituirá este fin de semana. El equipo le desea a Isack una pronta recuperación y agradece a Liam que haya aceptado sustituirle con tan poca antelación", informó Red Bull en un comunicado.

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Lawson volverá a conducir un Red Bull tras su breve experiencia en 2025, cuando después de tan sólo dos carreras como compañero del tetracampeón del mundo Max Verstappen la escudería austríaca decidió cortar su participación como piloto oficial y devolverlo a Racing Bulls (RB), su segundo equipo, cediendo el asiento al japonés Yuki Tsunoda.

La lesión de Hadjar ha provocado una concatenación de movimientos en las filas de ambas escuderías, de modo que será precisamente Tsunoda, que hasta la fecha ha ejercido como piloto reserva de Red Bull, quien ocupe temporalmente la plaza que Lawson deja libre en RB.

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"Visa Cash App Racing Bulls confirma que Liam Lawson correrá con Oracle Red Bull Racing en el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana debido a la lesión en la muñeca de Isack Hadjar. Como consecuencia de este cambio de piloto, el piloto reserva Yuki Tsunoda correrá para Racing Bulls en Zandvoort este fin de semana, junto a Arvid Lindblad. Agradecemos tanto a Liam como a Yuki su flexibilidad mientras los equipos se preparan para el fin de semana y le deseamos a Isack una pronta recuperación", explicó RB en un nuevo comunicado.

De este modo, la alineación de pilotos de Red Bull para el fin de semana la conformarán el neerlandés Max Verstappen y el neozelandés Liam Lawson, mientras que al mando de los dos monoplazas de RB estarán el británico Arvid Lindblad y el japonés Yuki Tsunoda. EFE

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