Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por la crisis de Ceuta

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).- El PP ha anunciado este miércoles que va a registrar en el Senado cinco solicitudes de reprobación de ministros para que sean aprobadas en el primer pleno de septiembre, motivadas por la crisis de Ceuta y el "desplante" del Gobierno a la Cámara Alta para dar explicaciones.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, lo ha anunciado en una rueda de prensa tras la ausencia en los días anteriores de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a las comisiones parlamentarias a las que estaban convocados.

PUBLICIDAD

A esos tres ministros, el PP suma en sus reprobaciones a las titulares de Sanidad e Igualdad; la primera, Mónica García, por el "colapso sanitario" ceutí y la segunda, Ana Redondo, porque "no ha pisado Ceuta" pese a que, según ha dicho García, "las agresiones sexuales se han multiplicado", ya que en dos semanas se han incoado nueve diligencias previas cuando, de media, son dos al mes.

Ha añadido que la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio en Ceuta supuso "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España", que "merece el reproche político más contundente que esta Cámara puede dar".

PUBLICIDAD

Según la portavoz parlamentaria del PP, "mientras miles de inmigrantes deambulan por las calles" de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbado en la hamaca, de vacaciones".

Sobre la "vergüenza" de las "sillas vacías" de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles en sus citas en el Senado, Alicia García ha considerado que supone "rebeldía democrática" y "desacato parlamentario".

A su juicio, más que elegir dar explicaciones en el Congreso -donde están citados la semana próxima- lo que deciden es "escaparse" de la cámara en la que el PP tiene mayoría, porque hacen "control de daños" en vez de transparencia.

"Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla", ha ahondado.

Además de por el "plantón" al Senado, según García, Marlaska merece la reprobación por no haber reforzado la frontera "pese a los avisos de lo que iba a ocurrir"; Albares por no haber explicado aún qué ha negociado con Marruecos, y Robles por rectificar su intención de comparecer por órdenes de Moncloa.

Las reprobaciones se votarán en el pleno, previsiblemente, el miércoles 9 de septiembre.

En esta legislatura ya han sido reprobados en el pleno del Senado anteriormente Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

En realidad, lo que en Estados Unidos se conoce como pizza pepperoni, en Italia toma el nombre de pizza diavola, un clásico preparado con salami picante tradicional

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Investigadores detectan la llegada de esta ostra perlífera a zonas nuevas del litoral español donde ya provoca desplazamiento de especies y cambios en el ecosistema marino

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La asociación denuncia que las organizaciones ya no se limitan a organizar saltos, sino que utilizan las ciudades autónomas como plataforma para el tránsito marítimo hacia la península

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

La presentadora explicó hace unos meses que el matrimonio ha decidido dormir en camas separadas mientras sus hijos sigan durmiendo con ellos

Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos

Yann Christian Bernard Vézilier dejó la cárcel y fue expulsado el 13 de agosto, tras ser acusado de atentar contra la seguridad del Estado y lo condenó a 20 años de reclusión criminal

El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

ECONOMÍA

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

DEPORTES

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital