El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) quema 2.200 hectáreas y afecta a seis viviendas

Guardar

Pinofranqueado, 19 ago (EFE).- El incendio de Pinofranqueado (Cáceres), cuya principal causa sería la intencional, ha quemado 2.200 hectáreas de pinar y ha afectado a seis viviendas, con los trabajos centrados en frenar su avance sin descartar su entrada en la provincia de Salamanca, donde se vienen realizando cortafuegos.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), la delegada del Gobierno en funciones, María Isabel Cortés, ha explicado que desde anoche se encuentran en la zona dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias, con 150 efectivos y dos buldócer.

PUBLICIDAD

Se han movilizado también 60 efectivos del Miteco pertenecientes a las BRIF de Pinofranqueado, Iglesuela y Puerto del Pico, con dos helicópteros y dos hidroaviones, así como 30 efectivos de la Guardia Civil.

Cortés ha llamado al "sentido común" de la población para que atienda las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil, pues si se establece la evacuación es por la propia seguridad, para recordar que solo se puede acceder a la zona o transitar por las carreteras cortadas si se cuenta con un permiso específico para ello.

PUBLICIDAD

Entre estos supuestos, agentes de la Guardia Civil -en la medida de lo posible- acompañarán a los ganaderos que tengan que alimentar a sus animales.

Según ha indicado, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han informado de "la ventana de oportunidad que se abrirá esta tarde", por lo que esperan que "vaya todo lo mejor posible y que los pirocúmulos no produzcan otros fuegos adicionales".

PUBLICIDAD

Preocupa la zona noreste, pues tiene "mucho combustible y tiene cerca una población, pero de momento está controlado", mientras que en relación a su posible entrada en la provincia de Salamanca es algo que no se sabe, pues "depende de cómo evolucione" el tiempo y el propio incendio, "de que no haya una chispa que salte 50 metros".

En este sentido, en Castilla y León se viene trabajando desde la tarde noche de este martes en cortafuegos para que no les afecte: "En este momento parece ser que no, pero yo no descarto nada puesto que, evidentemente, habrá que estar a la espera de lo que ocurra en las próximas horas".

PUBLICIDAD

Además, ha mencionado, hay un dispositivo preventivo para una posible evacuación de Nuñomoral, preparado con "la suficiente antelación para que, llegado el momento, esté todo dispuesto para que la evacuación sea lo más segura y rápida posible".

Como noticia positiva ha mencionado que durante la noche prácticamente se ha mantenido el número de hectáreas afectadas, ya que el fuego "ha ido bajando muy lentamente y la progresión ha sido mínima", pero están vigilantes a que pueda haber hoy "un aumento rápido si el incendio se mete en el Valle de los Tejos y genera un incendio explosivo".

PUBLICIDAD

A falta de confirmación oficial, la línea de investigación respecto al origen es "el 99 % la del intencional", pues se originó en "una cuneta desde un punto en el que ni la torre de vigilancia puede detectarlo" y, pendientes de la valoración técnica, ha arrasado tres viviendas habituales en Avellanar y "hay otras tres viviendas deshabitadas que también han sido afectadas por el fuego". EFE

epd/csc/icn