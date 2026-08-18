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Mourinho: "Emocionalmente, es más bonito que la primera vez que vine"

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Madrid, 18 ago (EFE).- El portugués Jose Mourinho aseguró en el acto de 'presentación privada' a puerta cerrada como nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas que, "emocionalmente, es más bonito que la primera vez" que se incorporó al club, en 2010.

"El Real Madrid, desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador y seguramente para cualquier jugador también", afirmó en imagenes emitidas por Real Madrid Televisión, tras escenificar en la sala de juntas el acto privado de la firma de su contrato con el presidente, Florentino Pérez.

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A dicho momento también asistió el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'.

"Después, tiene el lado obviamente emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora", destacó el técnico portugués, que recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre.

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Mourinho añadió que, desde que se marchó en 2013, mantuvo su vínculo emocional con el club blanco. Y agregó: "Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid y esto es una máxima que todos dentro de Valdebebas la seguimos, la sentimos".

El club, que emitió también imágenes de su anterior etapa en el club y de la actual pretemporada, finalmente decidió no hacer las tradicionales presentaciones multitudinarias e inició de esta manera la serie de actos privados sin aficionados ni ruedas de prensa para mostrar a la afición las novedades de la primera plantilla.

El equipo merengue se ha reforzado también con la llegada del neerlandés Denzel Dumfries, el español Marc Cucurella -campeón del mundo con la selección española-, el portugués Bernardo Silva, el también español Carlos Espí, el francés Ibrahima Konate y el marfileño Yan Diomande, este último la contratación más cara de la historia. EFE

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