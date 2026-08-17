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Vox critica "el avance del islamismo y la inmigración masiva" en el homenaje a las víctimas del 17A

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El diputado y portavoz de de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha anunciado que la formación convocará el 15 de septiembre una manifestación en Lleida "para denunciar el avance del islamismo y la inmigración masiva".

Así lo ha expresado en una atención a los medios de comunicación tras el homenaje con motivo del noveno aniversario del doble atentado de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 y 18 de agosto de 2017, en el que perdieron la vida 16 personas y que ha tenido lugar este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona y no en Las Ramblas, como se había hecho hasta el momento, debido a las obras.

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En este sentido, Garriga ha lamentado que durante el acto se haya nombrado a las víctimas, pero no a los culpables, ha subrayado que no fue un accidente, sino un atentado islamista programado, y ha asegurado que "el islamismo sigue avanzando en nuestra tierra".

Ha añadido que una muestra de ello es que de los últimos 9 imanes radicales detectados en España, 5 estaban en Catalunya, y ha asegurado que en el Arc de Triomf de Barcelona se han colocado barreras arquitectónicas "para evitar nuevos atentados".

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CEUTA

Garriga ha señalado que Vox no se quedará callado ante el avance del islamismo y ha afirmado que la formación ya ha registrado varias instancias en el Congreso de los Diputados para solicitar información sobre "la invasión migratoria sufrida en Ceuta" y las consecuencias sanitarias que haya podido tener.

"Vamos a llevar a Pedro Sánchez y al gobierno socialistaa a los tribunales penales por alta traición aplicando el artículo 102 de la Constitución buscando el apoyo de otros diputados. Y, por supuesto, vamos a seguir denunciando el avance del islamismo también en la calle", ha reiterado.

Por su parte, el presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha insistido "en no poner en el mismo saco, como hacen los demás, a las personas que han venido de forma legal a trabajar y a integrarse y a los delincuentes que han venido aquí a aprovecharse del sistema y hacer el mal".

De Oro ha dicho que su partido quiere a gente que venga a integrarse, a ser uno de nosotros y no a hacer el mal ni a matar, en sus palabras textuales, y ha concluido que no se puede seguir ignorando una situación que, cada vez más, pone en riesgo a la población y, en especial, "a nuestras mujeres".

Durante las declaraciones de Garriga y de Oro, una veintena de personas que portaban esteladas los han abucheado al grito de 'Vergonya' y 'Fuera fascistas de nuestros barrios'.

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EuropaPress

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