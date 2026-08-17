Un preso de la cárcel de Huelva murió tras un incendio en su celda el pasado 12 de agosto

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Huelva, 17 ago (EFE).- Un interno del Centro Penitenciario de Huelva ha fallecido tras originarse un incendio en su celda del módulo de aislamiento por causas que no han trascendido, lo que obligó, además, a la evacuación del resto de reclusos de ese departamento y la atención de cuatro funcionarios por inhalación de humo.

Según han confirmado a EFE desde Instituciones Penitenciarias y ha informado CSIF Instituciones Penitenciarias Huelva, los hechos ocurrieron en torno a las 20.30 horas del pasado 12 de agosto.

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Tras saltar las alarmas por incendio, los funcionarios acudieron a la galería con la ropa reglamentaria y extintores y lograron vaciar la galería y rescatar al interno que se encontraba en la celda donde se originó el fuego, que fue atendido inicialmente por el personal sanitario en la enfermería del centro.

Posteriormente, una unidad de emergencias externa intervino para estabilizarlo y proceder a su traslado hospitalario, si bien debido a la gravedad de las lesiones sufridas como consecuencia del incendio, falleció.

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Según Instituciones Penitenciarias, el interno de la celda contigua y cuatro funcionarios tuvieron que recibir asistencia médica, primero en la enfermería del centro y posteriormente en un centro hospitalario, debido a la inhalación de humo.

Asimismo, han apuntado que se dio traslado de lo sucedido al juzgado.

Los trabajadores han agradecido el apoyo recibido por parte de la Dirección del centro, que permaneció junto a ellos durante una larga jornada de trabajo destinada a restablecer el orden y la normalidad en el departamento afectado.

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A juicio del sindicato, el incidente evidencia que la plantilla de la presión onubense es "claramente insuficiente". El Centro Penitenciario de Huelva alberga actualmente a 1.340 internos, una ocupación cercana al 133 por ciento de su capacidad.

La CSIF Instituciones Penitenciarias Huelva ha denunciado que la relación de puestos de trabajo (RPT) "es deficiente y está desactualizada". EFE

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