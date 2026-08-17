Un libro narra la gesta mundialista de España un mes después de su consagración

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Sevilla, 17 ago (EFE).- 'España bicampeona del Mundo', obra colectiva coordinada por Miguel Gallardo y editada por Sevilla Press, es el título del primer libro publicado, apenas un mes después de la final de Nueva York, sobre el camino de la selección nacional hacia su segundo título mundialista.

El propio editor, Miguel Gallardo, Premio de los Deportes de la Junta de Andalucía, y Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), encabezan un elenco en el que figuran, entre otros, los periodistas Rafael Pineda y Francisco Correal, o el escritor Manuel Monge.

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La nota difundida por la editorial destaca que "este libro narra el trabajo de Luis de la Fuente, el gol de la victoria que marcó Ferran Torres en el minuto 106" y servirá para "recordar la conquista de la segunda estrella mundial de España", después del título logrado en Sudáfrica 2010.

La obra, cuyo subtítulo es 'De cómo la selección española consiguió su segunda estrella', recorre el camino que llevó al equipo dirigido por Luis de la Fuente hasta la gran final y analiza tanto los aspectos deportivos como las historias humanas que rodearon la conquista del título.

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Uno de los grandes protagonistas del libro es el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, al que se dedica un capítulo bajo el significativo título de "El arquitecto silencioso" y en el que se analiza su trayectoria, su manera de gestionar el vestuario y su apuesta por colocar el colectivo por encima de las individualidades.

El presidente de la RFAF y testigo presencial de la final reivindica el papel del fútbol andaluz en la formación de futbolistas en el capítulo de su autoría, titulado "Andalucía, protagonista de una Selección para la historia".

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El pasado 19 de julio, España se impuso por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, logrando así su segunda estrella para el equipo masculino absoluto. EFE

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