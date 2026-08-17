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Temas del día de EFE España del lunes 17 de agosto de 2026 (14:00 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El Gobierno habilita cuatro centros de atención humanitaria y acogida temporal con 1.500 plazas para migrantes en Ceuta

(Avance enviado a las 13:43; 189 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ceuta - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acudirá al Poder Judicial por la "pasividad" del Gobierno ante la crisis migratoria

(Texto enviado a las 11:49; 592 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La ministra Mónica García reprocha a Vivas no haber habilitado espacios seguros como se hizo en 2021

(Texto enviado a las 10:25; 337 palabras)

 - Vivas pide tener en cuenta la opinión de los vecinos en los emplazamientos de migrantes

(Texto enviado a las 12:29; 721 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - El Gobierno analiza el refuerzo de la seguridad en Ceuta y la atención a los inmigrantes

(Texto enviado a las 11:49; 201 palabras) (Foto)

- El PP reprocha a Albares ausentarse "sin justificación" de la comisión de Ceuta del Senado

(Texto enviado a las 12:19; 588 palabras)

- El PP presenta en el Congreso una proposición para pedir el mando único en Ceuta

(Texto enviado a las 13:13; 310 palabras)

- Ayuso critica que Sánchez esté "en chanclas" mientras Ceuta está "al borde del colapso"

(Texto enviado a las 12:57; 292 palabras)

ESPAÑA ITALIA

Madrid - Sánchez-Meloni, seis cumbres juntos hasta fin de año tras la crisis fronteriza bilateral.

(Texto enviado a las 9:19; 811 palabras) (Texto) (Foto)

INCENDIOS FORESTALES

Huelva - Un total de 70 efectivos trabaja en el fuego de Niebla (Huelva), que ha quemado 33.000 hectáreas

(Texto enviado a las 13:49; 379 palabras) (Foto) (Vídeo)

Zaragoza - Las últimas lluvias facilitan el trabajo contra el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca)

(Texto enviado a las 9:16; 188 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Aragón decreta un día de luto oficial por la muerte del miembro de la UME en el incendio

(Texto enviado a las 13:18; 359 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Dados de alta los tres militares de la UME heridos en el accidente del incendio de Riglos

(Texto enviado a las 10:45; 175 palabras)

- El Gobierno de Aragón evalúa los servicios para el regreso de los desalojados en Huesca

(Texto enviado a las 11:23; 520 palabras)

SUCESOS TIROTEO

- Un tiroteo deja tres muertos en Isla Cristina (Huelva), dos mujeres, una de ellas embarazada, y un menor que no tenía parentesco con ellas

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(Avance enviado a las 12:38; 116 palabras) (Foto) (Vídeo)

VIOLENCIA MACHISTA

Valencia - Las estadísticas no recogen todas las situaciones de riesgo de violencia para las mujeres

(Texto enviado a las 9:42; 566 palabras)

MERCADO LABORAL

Madrid - Las mujeres alargan su vida laboral un año más que los hombres en la última década. Nuria Cano

(Texto enviado a las 9:17; 741 palabras) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023648347)

ALIMENTACIÓN HOGARES

Madrid - La bollería, los "sin gluten" y los platos preparados ganan adeptos entre las familias

(Texto enviado a las 9:08; 756 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023511986)

TURISMO ASTRONÓMICO

Granada/Sevilla - El cielo de Andalucía, estrella de un turismo astronómico cada vez más brillante. María Ruiz y Eva Ruiz Verde

(Texto enviado a las 9:32; 712 palabras) (Foto) (Vídeo)

LORCA ANIVERSARIO

Granada - La búsqueda de los restos de García Lorca, una historia sin final que suma capítulos. María Ruiz

(Texto enviado a las 10:44; 664 palabras) (Texto)

TIEMPO VERANO

Madrid - El alejamiento de una dana propicia un repunte térmico en la mitad norte y Baleares

(Texto enviado a las 12:42; 693 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Diez comunidades tienen avisos por lluvia, tormentas y calor, tres en nivel 'naranja'

(Texto enviado a las 8:58; 486 palabras) (Foto) (Vídeo)

MODA TENDENCIAS

Madrid - De Schiaparelli a Galliano: el regreso del estampado de periódico vuelve 25 años. María Muñoz Rivera

(Texto enviado a las 10:00; 652 palabras) (Foto)

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - La gira internacional que marca la nueva etapa de Ana Torroja, la que lleva el nombre del nuevo disco, 'Se ha acabado el show', recala en Cap Roig Festival con una propuesta que mezcla los temas de ese último trabajo con otros de la carrera en solitario de la cantante y también alguna perla del legado de Mecano.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:30h.- Albacete.- EJÉRCITO AIRE.- Regresan a la base aérea de Los Llanos los seis cazas Eurofighter y el personal del Ala 14 que han participado en el ejercicio multinacional Pitch Black 26, que se ha desarrollado en Australia entre el 20 de julio y el 7 de agosto.

19:00h.- Barcelona.- ATENTADOS CATALUÑA.- La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), la Plataforma 17A y Politeia convocan un acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017. Monumento a las víctimas. Avd. Meridiana/Fabra i Puig. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:30h.- Barcelona.- BALLET KIEV.- El Ballet de Kiev presenta 'El lago de los cisnes', con la presencia de Viktor Ischuk, director artístico de la compañía, y algunos de sus bailarines principales. Teatro Tívoli. (Texto)

18:30h.- Gijón.- TOROS GIJÓN.- Feria taurina de Begoña. Novillos de La Cercada para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Samuel Castrejón. Plaza de toros de El Biblio. (Texto) (Foto)

20:30h.- Madrid.- LORCA ANIVERSARIO.- Acción performática 'Saca nocturna' en la que una escultura del poeta Federico García Lorca, realizada por Fernando Sánchez Castillo, recorrerá algunos de los lugares madrileños vinculados a su vida, obra y memoria en un recorrido en el que participarán artistas como Ana Novoa, Asun Soto, Jade Baldó, Velutto, Rodrigo González, Guille Mocholi, Alexia Sayago, Ana Geranios y Rubén Tamarit. Parque del Retiro. Palacio de Velázquez. (Texto)

22:15h.- Palafrugell (Girona).- CAP ROIG.- Concierto de Ana Torroja en Cap Roig Festival. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

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