Se confirma el cambio de flujo migratorio en 2026: Ceuta y Melilla reemplazan a Canarias

Guardar

Madrid, 17 ago (EFE).- Los últimos datos recabados por el Ministerio del Interior confirman un cambio en la tendencia migratoria en lo que va de año: se triplican las entradas irregulares a Ceuta y Melilla, mientras se reducen casi a un tercio las llegadas a Canarias.

Todo ello sin contar con la entrada de más de 70.000 personas a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, de los que, según el Gobierno, quedan en la ciudad autónoma alrededor de 5.000.

PUBLICIDAD

Interior, por segundo balance consecutivo, deja fuera este episodio, al considerar que los datos "requieren un análisis más específico".

Sin tener en cuenta esta entrada masiva, el último boletín, publicado quincenalmente, refleja que desde el pasado 1 de enero hasta el 15 de agosto llegaron a Ceuta 5.013 personas, un 191 % más de las 1.722 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

En el caso de Melilla, el incremento es del 230 %: de 166 el año pasado a 548 este año.

Según los datos de Interior, fueron 19.972 personas las que entraron en el país de forma irregular hasta el 15 de agosto, un 9,4 % menos que el año pasado, cuando fueron 22.040.

PUBLICIDAD

La mayor parte de esas entradas, 14.411, fueron por vía marítima, a bordo de 599 embarcaciones precarias.

En Canarias se confirma la tendencia decreciente con 4.808 entradas irregulares en lo que va de año frente a las 11.883 del ejercicio anterior, es decir, un 59,5 % menos.

PUBLICIDAD

Ese mismo descenso se aprecia en el número de embarcaciones que arribaron a las costas canarias: 64 ante las 196 del 2025, un 65, 3 % menos.

A Baleares llegaron 4.433 personas de forma irregular por vía marítima, 110 más que en los mismos meses del año anterior, cuando lo hicieron 4.323.

PUBLICIDAD

A la Península llegaron por mar 5.152 personas, que son 1.224 más que un año antes, es decir, un 31,16 %. EFE