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Mario Vaquerizo será maestro de ceremonias en una versión inmersiva del musical 'Cabaret'

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Madrid, 17 ago (EFE).- Mario Vaquerizo actuará a partir del 9 de octubre como maestro de ceremonias en 'Cabaret, el musical en el Kit Kat Club' en la segunda temporada en Madrid de esta versión inmersiva de la obra, para la que se va a construir un escenario en Espacio Delicias, ha informado este lunes la productora Letsgo.

"He sido muy feliz viendo 'Cabaret' y ahora quiero disfrutar interpretándolo y hacer feliz a la gente enseñándoselo", ha declarado en el comunicado el artista, que interpretará este papel junto con el actor Víctor Palmero.

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Para el cantante de Nancys Rubias y marido de Alaska, "interpretar a un personaje tan importante es un reto y un regalo" al que inicialmente se negó porque le daba "vértigo" y no quería convertirse "en un intruso".

"Pero hay que estar abierto a experiencias nuevas. Me di cuenta de que, en realidad, no era un ámbito tan alejado de mi carrera artística como podría parecer. Soy cantante profesional y no es la primera vez que hago teatro", añade Vaquerizo, que se declara "expectante y deseoso" de someterse a la disciplina del texto y del teatro y ponerse a prueba en esta nueva faceta musical.

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Además, Vaquerizo ha asegurado que se siente muy identificado con el personaje de Emecee en Cabaret porque "Mario Vaquerizo en su día a día es un maestro de ceremonias de manera natural, pero ahora tengo la oportunidad de transformarme completamente y reencarnarme durante los próximos meses en este Emecee berlinés de los años 30, con el que comparto su manera de encarar la vida: su sentido del humor y su libertad a la hora enfrentar las adversidades y salir adelante".

A Mario Vaquerizo se unirán en esta segunda temporada Victor Palmero (Emecee), Laia Prats (Sally Bowles) José Pastor (Clifford), Marta Arteta (Fraulein Kost), Ricky Merino (Ernst Ludwig), Tony River (Herr Schultz) y Patricia Clark (Fraulein Schneider).

Como segundo reparto, Andrea Buret (Sally Bowles), Marina Albaiceta (Sally Bowles) Paula Argüelles (Fräulein Kost), Marc Sol (H. Schultz), Andrea del Castillo, Christian Velert. Swings: Rebeca O’Neil, Enric Márimon.

En palabras del director del musical, Federico Bellone, esta versión de 'Cabaret' persigue tres objetivos: provocar nuevas sensaciones en la audiencia, romper los límites tradicionales entre artistas y espectadores, y sorprender tanto a quienes descubren la historia por primera vez como a quienes conocen cada canción de memoria.

Con libreto original de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, 'Cabaret, el Musical' está basado en la obra de teatro 'I Am a Camera', de John Van Druten, que a su vez es una adaptación de la novela 'Goodbye to Berlin' de Christopher Isherwood. EFE

(foto)

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