Mapfre activa dispositivos de atención para clientes afectados por el terremoto de Granada

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Madrid, 17 ago (EFE).- Mapfre ha activado sus dispositivos para atender a sus clientes afectados por el terremoto con epicentro en Granada ocurrido el pasado sábado y les ofrece la posibilidad de comunicar sus siniestros al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) a los asegurados que lo soliciten.

Según ha indicado este lunes la aseguradora en un comunicado, los daños derivados de terremotos tienen la consideración de riesgo extraordinario y, por tanto, los cubre el Consorcio de acuerdo al reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.

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Los asegurados con Mapfre tienen la posibilidad de que, si así lo solicitan, la compañía comunique el siniestro en su nombre al Consorcio de Compensación, evitando tener que remitir la reclamación personalmente.

La compañía ha habiLitado dos teléfonos para la atención prioritaria de los clientes de Mapfre y de su filial Verti, por un lado, y otro para los clientes de Santander Mapfre, que comercializa seguros de la compañía a través de ese banco.

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Mapfre ha dicho que continúa haciendo un seguimiento permanente de la situación para responder a las necesidades que puedan surgir y recomienda a las personas que estén en las zonas afectadas que prioricen su seguridad y sigan las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia, evitando acceder o permanecer en inmuebles, cuando haya dudas sobre su seguridad.

Además, aconseja a sus clientes afectados que comuniquen a la compañía cualquier daño lo antes posible para poder iniciar las gestiones correspondientes. EFE