Los 'top cien' argentinos Díaz Acosta y Trungelliti encabezan el cartel de la Copa Sevilla

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Sevilla, 17 ago (EFE).- Los tenistas argentinos Facundo Díaz Acosta (87.º de la clasificación mundial) y Marco Trungelliti (91) serán los dos primeros cabezas de serie de la LXIII Copa Sevilla, torneo del circuito Challenger ATP que se disputará del 7 al 13 de septiembre en el Real Club Tenis Betis.

Díaz Acosta, de 25 años, llegó a estar clasificado entre los 50 primeros jugadores del mundo en abril de 2024 (47) y ya figura en el palmarés de la Copa Sevilla, pues se impuso en 2022 en la modalidad de dobles, formando pareja con su compatriota Román Andrés Burruchaga.

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El tenista porteño, campeón panamericano en Santiago 2023, ha ganado también un torneo del circuito ATP, el Argentina Open 250 de Buenos Aires en 2024, en el que derrotó en la final al chileno Nicolás Jarry, y también atesora once títulos en la división 'Challenger', cinco de ellos en este 2026.

La carrera de Marco Trungelliti es mucho más heterodoxa, ya que en abril, tras perder la final del ATP 250 de Marrakech (Marruecos) contra Rafa Jódar, se convirtió en el jugador más veterano de la historia en integrar el 'top cien', en el que entró por primera vez con 36 años.

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Trungelliti, profesional desde 2008 y debutante en la Copa Davis con 35 años, ha desarrollado una larga trayectoria en el circuito secundario, en el que se impuso por primera en 2012 en Santos (Brasil) -en dobles, con su compatriota Andrés Molteni- y en el que este 2026, en abril, ganó el torneo de Kigali (Ruanda).

Otros jugadores destacados inscritos para la Copa Sevilla son el granadino Roberto Carballés un antiguo 'top 50' y campeón en tres ocasiones consecutivas en el Real Club Tenis Betis (2022, 2023 y 2024) que este año ha caído hasta casi el puesto 200 de la ATP, o el prometedor lituano Vilius Gaubas, que busca sitio entre los cien mejores del mundo. EFE

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