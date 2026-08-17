Jordi Xammar y Marta Cardona se cuelgan el bronce mundial en Enoshima (Japón)

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Redacción deportes, 17 ago (EFE).- Los españoles Jordi Xammar y Marta Cardona consiguieron este lunes la medalla de bronce en el Mundial de la clase 470, disputado en aguas de Enoshima (Japón), con lo que se mantienen en el podio tras haber sido campeones en la edición precedente.

Este tercer puesto agranda el enorme palmarés del regatista del RCN Barcelona, que lleva ocho años consecutivos en el podio del campeonato universal, con lo que iguala al australiano Mathew Belcher. Además, es la segunda medalla mundial junto a Cardona (CN Arenal) en la segunda campaña que navegan juntos.

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Xammar, junto a Nico Rodríguez, Nora Brugman y ahora Cardona, se ha subido al podio desde 2018 hasta 2026 (dos oros, tres platas y tres bronces) con la excepción de la edición de 2020, en la que no hubo Mundial por la pandemia. Belcher lo logró entre 2010 y 2017.

La embarcación española afrontaba la jornada definitiva del Mundial japonés, con las dos regatas de las medal series desde el segundo puesto de la clasificación general, y un quinto y un noveno puesto les situó finalmente en la tercera plaza.

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El título fue para los dominadores de la competición, los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, vigentes campeones continentales, y la plata para los alemanes Theresa Loffler y Christopher Hoerr.

“Estamos muy contentos. Es un bronce en un Mundial, tenemos que estar muy contentos porque es algo muy difícil de conseguir, y más siendo el segundo podio consecutivo como equipo. Creo que este campeonato nos deja muy clara la línea de trabajo para el futuro, tenemos claro dónde trabajar para mejorar, quedan dos años para los Juegos y toca apretar”, manifestó Xammar.

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El regatista catalán añadió que estaba "muy feliz" por su octava medalla consecutiva en un Mundial. "Esta regularidad es algo muy difícil de conseguir”, agregó.

Por su parte, Cardona explicó que han "sacado un balance muy positivo de esta semana". "Hemos navegado muy bien, y al final hemos conseguido un bronce, que no es nada fácil en un campeonato del mundo con este nivel. Es nuestra segunda medalla como equipo, tenemos que estar muy contentos y a seguir trabajando para Los Ángeles”, aseguró.

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Xammar y Cardona han sido medallistas en las cuatro grandes competiciones internacionales disputadas este año tras el bronce en el Europeo de Vilamoura, el oro en el Trofeo Sofía Mallorca y en la Semana Olímpica Francesa de Hyeres y ahora el tercer puesto en el Mundial. EFE