IU dice que es un "error" que no haya ido el rey a Ceuta: Tiene que ir a todos los sitios

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Madrid, 17 ago (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha considerado este lunes un "error" que el rey no haya ido a Ceuta tras la crisis migratoria, al sostener que el jefe del Estado "tiene que estar en todos los sitios", tanto en la dana de Valencia, como en los incendios de Madrid y Ávila.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, en la que también ha afirmado que, si él fuera presidente del Gobierno, habría ido a Ceuta y "no habría salido" de allí hasta que hubiera acabado la crisis.

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Maíllo ha contrapuesto la ausencia del monarca a su presencia en otras zonas afectadas por catástrofes y ha criticado que fuera el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, quien haya tenido que desplazarse al Palacio de Marivent.

Para el líder de IU, esta situación "simboliza esa relación anómala" que España mantiene con Marruecos y que forma parte de una política de "apaciguamiento" que considera "frustrada".

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Aunque ha reconocido que es Moncloa quien controla la agenda del monarca, Maíllo ha afirmado que a Felipe VI también le gusta "borbonear", que "interviene mucho en política" y que "cuando quiere una cosa también la consigue frente a las intenciones del Gobierno". EFE