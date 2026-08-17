Hidalgo da la titularidad a cinco fichajes; Anselmi apuesta por Redondo, Neto y Aly Houary

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A Coruña, 17 ago (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, apuesta de inicio por cinco de los seis fichajes que ha realizado su equipo para medirse esta noche al Elche en Riazor, donde el técnico argentino Martin Anselmi apuesta por una línea de tres centrales y dos carrileros y Fer Niño en punta.

El preparador deportivista sorprende con la titularidad de Altimira, que arrastraba molestias, y el danés Asp Jensen, en un centro del campo que completan Mario Soriano y el italiano Aatucci. En defensa, el joven central polaco Brigth Ede, otra de las caras nuevas, formará pareja con Lucas Noubi en el centro del eje.

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La etapa de Anselmi en el Elche arranca con menos sorpresas en el once después de lo visto en pretemporada. El argentino sitúa a Affengruber, Redondo y Víctor Chust en el centro de la defensa, con Buba Sangaré y Germán Valera en los laterales.

El portugués Martim Neto y Aly Houary ocuparán las bandas del centro del campo, donde a Gonzalo Villar le tocará asumir galones en la construcción. Fer Niño sigue siendo la referencia del conjunto alicantino.

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- Alineaciones:

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Quagliata; Altimira, Mario Soriano, Amatucci, Asp Jensen; Nsongo Bil y Aubameyang.

Elche: Dituro; Buba Sangaré, Affengruber, Redondo, Víctor Chust, Germán Valera; Neto, Gonzalo Villar, Aguado, Aly Houary; y Fer Niño.

EFE

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dmg/ism