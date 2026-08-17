Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Goleadoras y Fútbol con Corazón apoyarán a infancia afectada por el terremoto de Venezuela

Guardar

Redacción Deportes, 17 ago (EFE).- Dos organizaciones sin ánimo de lucro, Goleadoras y Fútbol con Corazón, implementarán un programa de atención psicosocial dirigido a niños y niñas afectados por el devastador terremoto registrado en La Guaira (Venezuela) en junio pasado, según anunciaron este lunes.

El devastador seísmo, que dejó 6.300 fallecidos y más de 73.000 heridos, afectó a miles de familias que aún continúan enfrentándose a las secuencias emocionales de esta emergencia.

PUBLICIDAD

Por ello, el programa, que comenzará en septiembre próximo, buscará “crear espacios seguros donde niños y niñas puedan recuperar la confianza, fortalecer su resiliencia, reconstruir vínculos comunitarios" y avanzar en "su proceso de recuperación emocional después de la tragedia”.

Esta alianza, que beneficiará a comunidades de La Guaira (norte del país), nace con el objetivo de “proteger lo más valioso que tiene Venezuela, sus niños y niñas”, según el comunicado conjunto de ambas organizaciones.

PUBLICIDAD

En palabras de la actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg, fundadora de Goleadoras, el poder del deporte es una herramienta fundamental “para ayudar a sanar el trauma, devolver esperanza”, así como “fortalecer a las comunidades cuando más lo necesitan”.

Goleadoras es una organización internacional, cuya principal misión es el desarrollo integral y empoderamiento de las niñas por medio del fútbol, y será la encargada de implementar, así como ejecutar el citado proyecto en Venezuela.

Por su parte, Fútbol con Corazón, asociación con sede en Barranquilla (Colombia) y con presencia en varios países del mundo, usa el deporte como herramienta de transformación social.

Además, se lanzará una campaña internacional de recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de “movilizar recursos que permitan garantizar la implementación del programa y ampliar su alcance a las comunidades más afectadas por el terremoto”. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Es un plato sencillo, rápido y que se prepara con apenas tres ingredientes, dando protagonismo al riquísimo sabor dulce de la fruta veraniega por excelencia

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

La expareja ha organizado un cumpleaños muy especial a su hija por su mayoría de edad

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Son muchos los nombres de famosos que han sabido mantener una carrera a pesar de la fama de su apellido

Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa