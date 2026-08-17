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El Sevilla admite conversaciones avanzadas para incorporar a Kochorashvili

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Sevilla, 17 ago (EFE).- El Sevilla y el Sporting Clube de Portugal mantienen conversaciones avanzadas para la incorporación al equipo andaluz del centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, quien llegaría cedido por una temporada con una opción de compra de unos cinco millones de euros.

Fuentes cercanas a la entidad sevillista han informado a EFE de que la disposición de Kochorashvili, que no fue convocado el viernes para la jornada inaugural de la Primeira Liga, para regresar al fútbol español es total y confían en que el Sporting rebaje el precio que solicita por el año a préstamo.

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El mediocentro georgiano, de 27 años e internacional absoluto en 26 ocasiones, se formó desde edad juvenil en el Girona y se marchó en el verano de 2019 el Atlético Levante, lo que le permitió disputar cuatro partidos en Primera división -uno de la campaña 19/20 y tres de la 20/21- con el primer equipo granota.

Su explosión, sin embargo, llegó en la temporada 22/23, en la que estuvo a préstamo en el Castellón y volvió al Levante para convertirse en titular indiscutible en los dos cursos siguientes, coronados con un ascenso en la primavera de 2025 y su traspaso al Sporting Clube, que pagó seis millones de euros por él.

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Kochorashvili no ha tenido demasiada participación en su única temporada en Portugal, que cerró con veintiséis partidos oficiales jugados en los que no marco ningún gol y dio una asistencia. EFE

lhg/agr/ism

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