El sector de la pirotecnia denuncia su asfixia ante las políticas de cancelación masiva

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Madrid, 17 ago (EFE).- La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) ha denunciado su "asfixia económica y social" ante el veto al uso de este tipo de fuegos artificiales fuera de las zonas de influencia forestal en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura de manera "indiscriminada" e "injustificada".

La asociación ha pedido una mesa de diálogo urgente con las Direcciones Generales de Emergencias de estas comunidades para que las restricciones veraniegas estén basadas y sustentadas en criterios de seguridad industrial y delimitación competencial estricta, según ha informado en una nota de prensa este lunes.

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Ha criticado que las administraciones promueven "políticas de cancelación masiva" basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero en ningún momento contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras.

La organización se ha referido a la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que, según afirma, apunta a que los fuegos artificiales "solo" han sido causa del 0,049 % de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023.

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Esta asociación considera que el 80% de la facturación anual del sector se concentra en las fiestas patronales de julio y agosto en todo el territorio nacional y que una buena parte de esta cifra de negocio se registró durante el pasado 15 de agosto, fiesta en miles de ayuntamientos de la geografía española.

Aepiro, que ha alertado de la "absoluta asfixia económica" del sector, ha lamentado que se trate a la pirotecnia “como si fuera una actividad improvisada o temeraria”, cuando es una de las industrias más reguladas de Europa.

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Esta asociación representa a fabricantes, talleres de preparación y montaje, organizadores de espectáculos, importadores y comercios del sector pirotécnico en España. EFE