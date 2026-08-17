El menor muerto en el tiroteo de Isla Cristina no tenía parentesco con las otras víctimas

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Huelva, 17 ago (EFE).- El chico de 16 años fallecido en el tiroteo este domingo en Isla Cristina (Huelva) no tenía relación de parentesco con las otras víctimas mortales -una mujer de 39 años embarazada y su madre, de 62- ni pertenecía a ninguno de los clanes enfrentados a los que podrían estar vinculados los hechos.

El bebé que gestaba la mujer embarazada, de unos ocho meses, también ha fallecido como consecuencia de los disparos.

Así lo han confirmado el alcalde de la localidad, Jenaro Orta, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quienes han pedido prudencia y calma mientras avanza la investigación judicial, bajo secreto de sumario. EFE

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