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El 'Dibu' Martínez vuelve a quedarse en el limbo

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Manuel Sánchez Gómez

Londres, 17 ago (EFE).- Por segundo verano consecutivo, Emiliano 'Dibu' Martínez tenía las maletas hechas para irse y ha tenido que deshacerlas. De forma menos dramática que el año pasado, cuando lloró en el que pensaba que era su último partido en Villa Park, pero otra vez el mercado de fichajes se tuerce para el argentino, que además puede perder su puesto de primer portero en el conjunto de Unai Emery.

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El Juventus de Turín le quería para su portería y llegó a estar en conversaciones con el Villa para cerrar un acuerdo. Los italianos hicieron una oferta, pero lejos de las expectativas de los ingleses, que ansiaban más de 10 millones por el arquero de 33 años. Este movimiento no convenció al Juventus, preocupado por el estado físico del 'Dibu' tras fracturarse un dedo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y decidieron mirar a otras opciones y cerrar al portero del Tottenham Guglielmo Vicario.

De nuevo, el 'Dibu' se queda en el limbo. No es una situación traumática para él en lo económico, ya que tiene contrato para tres años más con el Villa y con uno de los mejores sueldos del equipo, pero por segundo verano consecutivo se destrozan sus esperanzas de marcharse de Birmingham.

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En mayo de 2025, en el último partido en casa del Aston Villa, el 'Dibu' se dirigió al público entre lágrimas y aplausos. Nadie lo sabía antes de ese momento, pero estaba despidiéndose. Un traspaso al Manchester United estaba sobre la mesa y el argentino estaba dispuesto a aceptarlo. Los clubes, sin embargo, no llegaron a un acuerdo y en una situación un poco incómoda, se quedó en Birmingham.

No tenía el puesto asegurado y alternó titularidades y suplencias hasta que su calidad se impuso al segundo portero. En cierto modo se redimió y acabó ganando la Liga Europa y clasificándose para la Liga de Campeones. Su intento de marcharse cayó en el olvido.

Hasta que este verano ha ocurrido algo parecido, pero con el portero en peor posición, porque el Villa, acabe como acabe la situación del 'Dibu', se ha movido en el mercado y está a punto de cerrar la incorporación de Zion Suzuki, internacional con Japón y por el que se pagarán algo más de 30 millones al Parma.

En el club de Birmingham se desliza que Suzuki no llega para ser suplente, sino para ser la primera opción en la portería de Emery.

Esto deja al 'Dibu' en una posición delicada, sobre todo en un verano en el que el Villa ya ha dejado ir a otros jugadores clave como Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne.

Aún quedan semanas de mercado por delante y si el club le traslada que Suzuki es el primer portero, el argentino puede verse abocado a buscar una salida de emergencia o, por otro lado, volver a luchar por ganarse el puesto en el campo. EFE

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