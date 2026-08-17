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El alejamiento de una dana propicia un repunte térmico en la mitad norte y Baleares

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Madrid, 17 ago (EFE).- El alejamiento de una dana que afectó a España durante el pasado fin de semana propiciará este lunes un repunte térmico en la mitad norte del país y en las Baleares, con cielos muy nubosos en el Cantábrico y chubascos en otras áreas peninsulares.

En un mensaje dirigido hoy a los medios, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho, ha alertado igualmente de la llegada de chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuerte y probable granizo en amplias zonas del centro, sur y este.

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"La dana que nos ha afectado este fin de semana se aleja y se debilita con la entrada de una dorsal de anticiclón sobre la mitad norte de la península y Baleares, que propiciará un repunte en las temperaturas máximas" ha explicado el portavoz.

Ha previsto también "cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en el Cantábrico y nubes bajas con tendencia a remitir en el Estrecho, Ceuta y Melilla".

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  La predicción incluye el desarrollo de nubosidad en zonas de montaña, en el centro, sur y este peninsular, con chubascos y tormentas acompañadas de viento muy fuerte y granizo en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y Los Pirineos, ha dicho.

En lugares como Cádiz, Málaga, Castellón, Teruel, Barcelona y Girona, las tormentas dejarán acumulados de entre 15 y 25 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la temperatura, "las máximas subirán de forma generalizada en el interior; se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares, y bajarán ligeramente en Canarias".

Los termómetros rebasarán los 35 grados en la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia, Comunidad de Madrid y puntos de Castilla y León y Valencia, y se elevarán a 40 en los valles del Guadalquivir y del Tajo.

Camacho ha resaltado que el "fenómeno más relevante" para este martes serán las temperaturas elevadas en Galicia y gran parte del centro y sur peninsular, Valle del Ebro y depresiones catalanas; y predominará la estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en el Cantábrico, por el Estrecho, Ceuta y Melilla. En Canarias la nubosidad aumentará y dejará alguna precipitación en las islas montañosas.

Las máximas subirán mañana en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias, según este parte que no anticipa ningún cambio para el suroeste y Baleares y prevé un aumento por encima de los 35 °C en Baleares o en casi toda la península, salvo en el Cantábrico y zonas de montaña.

 Las mínimas comenzarán a bajar por el noreste y el suroeste, pero subirán en puntos del centro, la Comunidad Valenciana y Baleares. Prosiguen las noches tropicales sin bajar de 20° en amplias zonas del suroeste, litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste del Cantábrico, con noches tórridas.

En este contexto, "el riesgo de incendios forestales continuará en niveles muy altos extremos en buena parte de la mitad norte, área mediterránea, Baleares, zona centro y Extremadura".

El miércoles "la aproximación de una vaguada y un frente Atlántico y la reabsorción de los restos de la dana atlántica" marcarán "el principio de un cambio importante en el tiempo", con nubes de evolución en gran parte de la península, y chubascos y tormentas en los Pirineos, sistemas Béticos, sistema Ibérico y cordillera cantábrica.

 "Las tormentas podrán ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes y de viento de granizo" advierte Camacho. En cuanto a Canarias, avisa de que en el archipiélago "se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas".

Asimismo se esperan brumas matinales en el extremo norte, el Golfo de Cádiz, Ceuta y Melilla y una bajada generalizada de las máximas aunque, en cambio, estas "subirán sobre todo en Valencia y en menor grado en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana", donde excederán los 35 grados.

Para el jueves, las temperaturas "subirán ligeramente" mientras que el viernes la entrada de la vaguada y un frente frío atlántico propiciarán un descenso térmico generalizado "y un marco de precipitaciones en muchos puntos de la península, marcando una pausa en este largo verano en la mayor parte del país".EFE

(Foto) (Vídeo)

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