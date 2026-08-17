Educación publica una nueva guía de protocolos contra el acoso para establecer uno común

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Madrid, 17 ago (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado este lunes la 'Guía para el diseño de protocolos contra el acoso y el ciberacoso', cuyo objetivo es crear un marco común de referencia para las comunidades autónomas y armonizar las actuaciones en todos los centros educativos del país.

El nuevo catálogo de procedimientos frente al acoso, que se puede descargar gratuitamente en la página web del Ministerio, "sitúa en el centro la prevención, la detección temprana, la reparación del daño y la reconstrucción de los vínculos dentro de la comunidad educativa", afirma la ministra de Educación, Milagros Tolón, en el prólogo del mismo.

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Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado de prensa, la guía plantea una perspectiva inclusiva que pretende prestar atención a los casos de mayor vulnerabilidad, añadiendo especificaciones del protocolo para los casos de acoso por LGTBIfobia o por discapacidad y/o TEA.

La finalidad de este nuevo manual de procedimientos reside en la detección temprana de situaciones de acoso para garantizar el acompañamiento del alumnado, así como ordenar un procedimiento completo desde la detección hasta el seguimiento y brindar seguridad jurídica al profesorado y a los equipos directivos.

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Estos protocolos de actuación se ven detallados en la guía en una hoja de ruta en siete fases que antepone el modelo restaurativo, la protección del alumnado y la reparación del daño.

La estrategia preventiva del protocolo, según informa el Ministerio, promueve una "cultura de la paz" y delimita las características del acoso frente al conflicto ordinario.

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La guía ya fue presentada el pasado abril ante la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional, por Tolón, quien asegura que "proteger a quienes más lo necesitan es la mejor forma de avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática". EFE