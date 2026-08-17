Diana Taurasi y el homenaje de Phoenix Mercury a la altura de su leyenda

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Julia López

Redacción Deportes, 17 ago (EFE).- La exbaloncestista Diana Taurasi ha recibido un homenaje a la altura de su leyenda en la WNBA: su equipo durante 20 años, el Phoenix Mercury, ha retirado la histórica camiseta con el número '3' que portó durante 20 años y con la que conquistó tres anillos.

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Taurasi, estadounidense de nacimiento pero de ascendencia argentina, es considerada la mejor jugadora de baloncesto de todos los tiempos.

Por eso, el equipo en el que forjó su leyenda, Phoenix, eligió el encuentro de este domingo frente a Portland para rendirle tributo ante una grada llena de aficionados que querían rendirle un último homenaje.

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“Cuando llegué a esta ciudad en 2004 supe que era el lugar para mí. Han sido veinte años, una ciudad, un equipo, una camiseta y, esta noche, ese número 3 ya está en todas las nuestras espaldas para siempre”, dijo refiriéndose a que su camiseta ya luce en lo alto del Mortgage Matchup Center de Phoenix.

La gran estrella de la franquicia, en la que disputó toda su carrera profesional en la liga WNBA, agradeció visiblemente emocionada a todas las personas que formaron parte de su trayectoria en la franquicia como propietarios, entrenadores o compañeras.

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“El baloncesto es un deporte de equipo y echo de menos todas las cosas que te hacen sentir que formas parte de un equipo”, expresó tras dos años retirada de las pistas.

Asimismo, lanzó un emotivo mensaje a su afición en el que recordó que, pese a no haber ganado campeonatos siempre, “porque así es la vida”, los seguidores de las Mercury las animaban como si pudiesen “ganarlo cada año”.

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“Me habéis dejado competir aquí, me dejasteis ser yo misma y, todo lo que quieres en la vida, es estar cerca de gente que te deja ser tú misma”, dijo la máxima anotadora histórica de la liga con 10.646 puntos en temporada regular.

Argentina, país de nacimiento de su madre y al que su padre, italiano, llegó siendo niño, fue su lugar de residencia durante un año que, según dijo en alguna ocasión, la marcó profundamente, hasta el punto de que, al conquistar su sexto oro con la camiseta de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, confesó que siempre llevaba debajo la albiceleste.

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Fanática de Rosario Central (en esa ciudad es donde se conocieron sus padres), de Lionel Messi y de Diego Armando Maradona y de otros exdeportistas argentinos como Gabriela Sabatini y Emanuel Ginóbili, adora los alfajores -típico dulce rioplatense-.

Por ello, anoche no quiso olvidarse de esos orígenes y se mostró agradecida con su familia, especialmente con sus padres, que emigraron a Estados Unidos desde Argentina “sin saber el idioma” y lanzó un mensaje reivindicativo: “Este país lo construye gente trabajadora que no importa dónde ha nacido”.

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La franquicia se volcó en homenajear a su gran estrella y el momento más emotivo fue cuando saltaron a la pista 20 jugadoras, leyendas y excompañeras de Taurasi como DeWanna Bonner, Kahleah Cooper o la internacional española Megan Gustafson con la camiseta conmemorativa 'Diana Taurasi, la mejor de todos los tiempos'.

La expresidenta de la WNBA Val Ackerman se refirió a ella como “la Michael Jordan del baloncesto femenino” y el periodista y ‘broadcaster’ Kevin Rae, que presentó la ceremonia, comentó que Taurasi “cambió esta franquicia, esta liga y este deporte para siempre”.

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Con un feroz y admirado espíritu competitivo, Taurasi disputó 20 temporadas en la WNBA, todas ellas con las Phoenix Mercury, y rompió numerosos récords tras haber sido elegida número uno del 'draft' de 2004.

Fue elegida MVP de la WNBA en 2009 y dos veces MVP de las Finales de la liga en 2009 y 2014.

Es la segunda con más partidos disputados en la WNBA (565) sólo por detrás de otra leyenda y amiga como Sue Bird (580) y es la jugadora con más triples anotados (1.447). Fue elegida para 11 All-Star y escogida en 14 ocasiones para los mejores quintetos All-WNBA.

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No sólo deslumbró en Estados Unidos, ya que conquistó también seis títulos de la Euroliga. Además, en París 2024 ganó su sexta medalla de oro con Estados Unidos, algo que ninguna otra persona ha logrado en el baloncesto olímpico.

Antes de desplegar su extraordinario talento en el baloncesto profesional, Taurasi también brilló en la competición universitaria con tres títulos para UConn. EFE