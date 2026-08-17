Detenido un feriante por apuñalar a un joven que intentó cortejar a su pareja en Málaga

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Málaga, 17 ago (EFE).- Un hombre de 29 años que trabaja como feriante ha sido detenido en Málaga tras apuñalar supuestamente con un machete a un joven de 23 que, según las pesquisas policiales, intentaba cortejar a una mujer, pareja del agresor.

El incidente tuvo lugar sobre las 4:15 horas de este lunes cuando el teléfono 112 recibió un aviso de que un joven había sido apuñalado en la zona de atracciones del Real.

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El arrestado, que regenta un puesto de cócteles en la zona de las atracciones, supuestamente apuñaló a la víctima en la región del hemitórax izquierdo, que fue evacuada con pronóstico grave al Hospital Regional de Málaga.

La investigación policial apunta a un ataque por motivos pasionales en el que la víctima -que no trabaja en la feria- intentaba cortejar a una mujer, que resultó ser pareja del agresor, lo que derivó en un encontronazo entre ambos, ha informado en un comunicado la Policía Nacional.

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Agentes del grupo de Homicidios de la Comisaría de Málaga han localizado esta mañana al presunto agresor en el interior de una caravana junto al recinto ferial y lo han arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.

Los investigadores se hallan inmersos en la práctica de diligencias para el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en el recinto ferial.EFE