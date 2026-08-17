Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Ayuso exige saber "cuánto están costando" las vacaciones de Sánchez: "España está totalmente abandonada y paralizada"

15/08/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), tras el acto de entrega de las 'Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid 2026', en el Centro Cultural Casa del Reloj, a 15 de agosto de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Paloma -patrona de los bomberos-, la Hermandad de la Virgen de la Paloma y el Cuerpo de Bomberos reconocen con estos galardones la labor de personas e instituciones con un compromiso excepcional hacia la ciudad y los servicios de emergencia. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
15/08/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), tras el acto de entrega de las 'Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid 2026', en el Centro Cultural Casa del Reloj, a 15 de agosto de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Paloma -patrona de los bomberos-, la Hermandad de la Virgen de la Paloma y el Cuerpo de Bomberos reconocen con estos galardones la labor de personas e instituciones con un compromiso excepcional hacia la ciudad y los servicios de emergencia. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido saber "cuánto están costando" las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando España está "totalmente abandonada y paralizada".

"Veo que hay mucho interés, nos hemos vuelto liberales... Pues me gustaría saber cuánto están costando, qué políticos y amigos están utilizando instalaciones públicas, no un día ni dos, un mes entero, mientras España arde, está sufriendo una invasión y tiene problemas enormes", ha lanzado este lunes desde San Martín de Valdeiglesias.

PUBLICIDAD

Tras visitar la bodega Las Moradas de San Martín, integrada en la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la dirigente madrileña ha cargado contra el jefe del Gobierno central por ser "el político con menor credibilidad de toda Europa" y el que tiene "las vacaciones más largas y las mayores crisis".

"(Sánchez) está al borde del banquillo, desnortado y de vacaciones, no sólo este año, lo lleva todo este tiempo. Nunca se habían aprobado tan pocas leyes, estamos hablando de seis este año.

PUBLICIDAD

Hay 170 paralizadas en el Congreso porque no convienen al Gobierno, hay un récord de decretos, hablamos de 168, y de reales decretos, que eso sí, son los únicos que luego se paralizan en el Parlamento", ha censurado.

En este sentido, Ayuso ha tildado esta situación de "desastre legislativo absoluto", así como de "gobernabilidad y legislativo" porque España está "totalmente abandonada y paralizada". "Otros estamos aquí todos los días al pie del cañón, porque el país ahora mismo no está más que para estar donde se precisa acompañar a la gente que lo está pasando mal, y más en este verano, donde los problemas se han multiplicado por mil", ha defendido

Al hilo, la dirigente madrileña ha criticado que "tras 16 días de la invasión" en Ceuta, que considera que ha sido "tolerada por el Gobierno", el presidente "siga de vacaciones con sus chanclas en la Mareta".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Es un plato sencillo, rápido y que se prepara con apenas tres ingredientes, dando protagonismo al riquísimo sabor dulce de la fruta veraniega por excelencia

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

La expareja ha organizado un cumpleaños muy especial a su hija por su mayoría de edad

Paula Echevarría y David Bustamante felicitan a su hija Daniella por su 18 cumpleaños: “Mi niña, mi leona, mi compañera de vida”

Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Son muchos los nombres de famosos que han sabido mantener una carrera a pesar de la fama de su apellido

Daniella Bustamante cumple 18 años y se suma a la lista de ‘nepo babies’ españoles: desde Terelu Campos o Miguel Bosé hasta las hijas de Kiko Matamoros

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa