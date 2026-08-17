Avance favorable en el incendio de Huesca mientras se da por estabilizado el de Huelva

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Madrid, 17 ago (EFE).- El incendio de Huesca evoluciona favorablemente tras la lluvia caída en las últimas horas, en una jornada marcada por la muerte de un efectivo de la UME; en Huelva comienza el repliegue de medios después de que el fuego se diera ayer por estabilizado tras quemar 33.000 hectáreas.

Esta noche ha sido la segunda de trabajo favorable en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) porque la lluvia ha permitido avanzar en las labores de extinción; y aunque ha ayudado a "apagar llama", se sigue "en una lucha que es larga", ha advertido el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho.

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Con una superficie provisional afectada que se mantiene en 17.500 hectáreas, un perímetro de 100 kilómetros, y a la espera de la evolución de las temperaturas y del comportamiento del viento, el operativo concentrará sus esfuerzos en el flanco derecho.

En este contexto, el Gobierno de Aragón empezará a evaluar los servicios básicos de los municipios desalojados por el fuego -iniciado el pasado lunes- para valorar el regreso de los vecinos a algunos núcleos.

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El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, de las que 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones; este lunes se van a seguir organizando convoyes para acceder a los municipios de Anzánigo y de Alastuey.

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier García Sancho, ha fallecido este domingo al volcar un camión autobomba mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

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La UME ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte del militar, miembro del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (Zaragoza), y el Gobierno de Aragón ha decretado un día de luto oficial en señal de duelo y respeto.

Los otros tres efectivos de la UME que resultaron heridos ayer en ese mismo accidente han recibido el alta médica este lunes.

El Plan Infoca mantiene activo un dispositivo de 70 profesionales -por primera vez sin medios aéreos- trabajando en el incendio forestal de Niebla (Huelva) después de que ayer se diera por estabilizado.

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Siete grupos de bomberos forestales, uno de apoyo, tres técnicos de Operaciones, un técnico de extinción y cuatro agentes medioambientales, además de cuatro autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales y un módulo técnico participan en las labores de control.

La estabilización del fuego ha permitido la desescalada a situación operativa 1, el repliegue de la UME y el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas.

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El programa europeo satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada; el perímetro del fuego, que supera los 210 kilómetros, se encuentra contenido en toda su longitud.

En Zamora, el incendio forestal declarado de forma intencionada el sábado en la frontera de Hermisende con Portugal se ha dado por sofocado en territorio luso y se mantiene en nivel 1 en la parte española con todos los frentes estabilizados, el perímetro acotado y sin llama.

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El incendio tuvo cinco focos de inicio distintos; en territorio luso, donde han intervenido en las últimas horas hasta 176 efectivos, 60 medios terrestres y uno aéreo, se han quemado más de 1.900 hectáreas.

En La Coruña, el fuego iniciado el viernes en Lesende y que ha afectado a unas 30 hectáreas ha quedado controlado esta mañana; en él han trabajado hasta ahora dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, una unidad técnica de apoyo, y trece medios aéreos.

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Y en Sevilla, el Plan Infoca ha dado por estabilizado este domingo por la tarde el fuego en el paraje Arroyo del Puerco; en él han trabajado tres medios aéreos, 24 bomberos forestales y dos autobombas. EFE