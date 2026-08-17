Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Avance favorable en el incendio de Huesca mientras se da por estabilizado el de Huelva

Guardar

Madrid, 17 ago (EFE).- El incendio de Huesca evoluciona favorablemente tras la lluvia caída en las últimas horas, en una jornada marcada por la muerte de un efectivo de la UME; en Huelva comienza el repliegue de medios después de que el fuego se diera ayer por estabilizado tras quemar 33.000 hectáreas.

Esta noche ha sido la segunda de trabajo favorable en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) porque la lluvia ha permitido avanzar en las labores de extinción; y aunque ha ayudado a "apagar llama", se sigue "en una lucha que es larga", ha advertido el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho.

PUBLICIDAD

Con una superficie provisional afectada que se mantiene en 17.500 hectáreas, un perímetro de 100 kilómetros, y a la espera de la evolución de las temperaturas y del comportamiento del viento, el operativo concentrará sus esfuerzos en el flanco derecho.

En este contexto, el Gobierno de Aragón empezará a evaluar los servicios básicos de los municipios desalojados por el fuego -iniciado el pasado lunes- para valorar el regreso de los vecinos a algunos núcleos.

PUBLICIDAD

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, de las que 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones; este lunes se van a seguir organizando convoyes para acceder a los municipios de Anzánigo y de Alastuey.

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier García Sancho, ha fallecido este domingo al volcar un camión autobomba mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

La UME ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte del militar, miembro del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (Zaragoza), y el Gobierno de Aragón ha decretado un día de luto oficial en señal de duelo y respeto.

Los otros tres efectivos de la UME que resultaron heridos ayer en ese mismo accidente han recibido el alta médica este lunes.

El Plan Infoca mantiene activo un dispositivo de 70 profesionales -por primera vez sin medios aéreos- trabajando en el incendio forestal de Niebla (Huelva) después de que ayer se diera por estabilizado.

Siete grupos de bomberos forestales, uno de apoyo, tres técnicos de Operaciones, un técnico de extinción y cuatro agentes medioambientales, además de cuatro autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales y un módulo técnico participan en las labores de control.

La estabilización del fuego ha permitido la desescalada a situación operativa 1, el repliegue de la UME y el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas.

El programa europeo satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada; el perímetro del fuego, que supera los 210 kilómetros, se encuentra contenido en toda su longitud.

En Zamora, el incendio forestal declarado de forma intencionada el sábado en la frontera de Hermisende con Portugal se ha dado por sofocado en territorio luso y se mantiene en nivel 1 en la parte española con todos los frentes estabilizados, el perímetro acotado y sin llama.

El incendio tuvo cinco focos de inicio distintos; en territorio luso, donde han intervenido en las últimas horas hasta 176 efectivos, 60 medios terrestres y uno aéreo, se han quemado más de 1.900 hectáreas.

En La Coruña, el fuego iniciado el viernes en Lesende y que ha afectado a unas 30 hectáreas ha quedado controlado esta mañana; en él han trabajado hasta ahora dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, una unidad técnica de apoyo, y trece medios aéreos.

Y en Sevilla, el Plan Infoca ha dado por estabilizado este domingo por la tarde el fuego en el paraje Arroyo del Puerco; en él han trabajado tres medios aéreos, 24 bomberos forestales y dos autobombas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

La ficción de La 1 enfrenta momentos de tensión entre Dámaso y las parteras por el hijo de Adriana

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Gobierno desplegará varios dispositivos para atender a 1.500 migrantes en Ceuta: “La colaboración entre instituciones es fundamental”

La ministra Elma Saiz se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, para abordar la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes el 30 de julio

El Gobierno desplegará varios dispositivos para atender a 1.500 migrantes en Ceuta: “La colaboración entre instituciones es fundamental”

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El partido de Alberto Núñez Feijóo presenta un plan de 11 puntos para acelerar la tramitación de las devoluciones de migrantes y garantizar la soberanía española en Ceuta

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Es un plato sencillo, rápido y que se prepara con apenas tres ingredientes, dando protagonismo al riquísimo sabor dulce de la fruta veraniega por excelencia

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, pero sin salpicar directamente a Marruecos

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, pero sin salpicar directamente a Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa