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Txell Alarcón y Carolina Guerrero, primeros descartes de la selección

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Madrid, 16 ago (EFE).- Las jugadoras Txell Alarcón y Carolina Guerrero han sido los primeros descartes del seleccionador Miguel Méndez tras el primer amistoso que la selección jugó en Alemania como preparación previa a la próxima Copa del Mundo, según anunció este domingo la Federación Española de Baloncesto (FEB).

“Carolina y Txell son jugadoras que están llamando a la puerta”, según el seleccionador, quien aseguró que la difícil competencia en las posiciones de alero y el juego interior ha sido el motivo del descarte.

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“A Txell no puedo decirle cosas a mejorar porque cada vez se siente más cómoda con nosotros, pero su posición es muy difícil entrar. Lo mismo pasa con la posición de pívot, la de Carolina, que ha hecho muy buen año en Girona y con nosotros ha estado muy bien”, explicó de la alero catalana del Hozono Global Jairis y la ala-pívot del Spar Girona.

Asimismo, agradeció el esfuerzo y el “gran compromiso” de ambas tras dos semanas de entrenamientos para preparar la Copa del Mundo de Berlín, que se disputará del 4 al 13 de septiembre.

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La selección española venció anoche en su primera prueba ante las germanas (60-65), contra las que también se enfrentarán en el debut mundialista, en un duelo en el que Txell Alarcón sumó 5 puntos y Guerrero no participó por decisión técnica.

Las otras 14 integrantes de ‘La Familia’ se reincorporarán al trabajo el martes en Tenerife, tras dos días de descanso, para disputar otros dos partidos ante Nigeria y las vigentes campeonas de Europa, Bélgica, el viernes 21 y el domingo 23 de agosto respectivamente.

A falta de las cinco jugadoras que están disputando la liga estadounidense WNBA, las 14 que continúan en la concentración son: Alba Torrens, Elena Buenavida, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, María Araújo, Paula Ginzo, Iyana Martín, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Lola Pendande, Irati Etxarri, Aina Ayuso, Nerea Hermosa y Marta García. EFE

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