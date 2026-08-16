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Noche favorable en Riglos (Huesca) que sumará mil efectivos, con cien bomberos franceses

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Zaragoza, 16 ago (EFE).- El incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) y que afecta 16.600 hectáreas ha completado una noche "un poco más tranquila" que las anteriores, gracias a la mejora de las condiciones climátológicas, y a lo largo de este domingo el dispositivo de extinción sumará unos mil efectivos, incluidos cien bomberos franceses.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de la evolución del fuego, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi.

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El dispositivo desplegado ha logrado consolidar buena parte del perímetro tras una noche de trabajo positivo en la que los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en la contención del fuego.

El objetivo del operativo, que integrará entre 35 y 40 medios aéreos, continúa siendo garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros logrados durante la noche.

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Según el consejero, la alta humedad y el escaso viento han permitido trabajar esta noche "bastante mejor" a los profesionales desplegados.

El flanco derecho del incendio sigue siendo el que más preocupa, así como la zona desde el municipio de Bernués hasta el Monasterio de San Juan de la Peña. En ambas áreas se están reforzando los trabajos.

Por primera vez en varios días no se ha producido inversión térmica, lo que permite a los medios aéreos entrar en acción antes de lo habitual y podría contribuir a que el incendio no gane fuerza a primera hora de la mañana, favoreciendo la efectividad de las maniobras previstas.

No obstante, el consejero ha augurado "un día complejo y complicado" porque las "esperanzas" puestas en las condiciones climatológicas "no se están cumpliendo".

Al respecto, ha añadido que la lluvia que se esperaba será, si se produce alguna tormenta, "imperceptible" y, aunque la temperatura no va a subir en exceso, sí que está previsto que la humedad descienda por debajo del 30 %.

Algo que se suma a que, "por desgracia", para el lunes, el martes y el miércoles, se esperan "temperaturas muy poco favorables para conseguir acabar con este incendio".

En cuanto a medios, al incendio se ha incorporado ya la cuarta sección de la UME y a lo largo del día se van a sumar dos bulldozer del Ejército de Tierra.

Bermúdez de Castro ha destacado que "el Estado francés ha dado respuesta rápidamente" a la petición realizada el viernes por el Gobierno de Aragón y durante el domingo "se van a incorporar 100 bomberos franceses con 16 autobombas y un helicóptero" de tipo Súper Puma, por lo que ha mostrado el agradecimiento del Ejecutivo autonómico.

Además, ha avanzado que, si el incendio sigue "complicándose", en los próximos días se incorporarían "hidroaviones de Ucrania".

El operativo sumará este domingo "más de 150 bomberos de otras comunidades" con medios de Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. EFE

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