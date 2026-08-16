Los vecinos de Manzanedo (León) limpian sus calles: "El año pasado el fuego, ahora esto"

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Manzanedo del Valdueza (León), 16 ago (EFE).- Los vecinos de la localidad berciana de Manzanedo de Valdueza, cerca de Ponferrada (León), han comenzado esta mañana a limpiar con palas y cepillos los accesos a sus casas, llenos de lodo y piedras arrastradas por la riada que anoche causó la muerte a dos mujeres: "El año pasado fue el fuego, ahora esto", lamenta alguno de los afectados.

El panorama en esta pequeña localidad es desolador, con barro, piedras y ramas que cubren calles y vehículos, algunos de ellos prácticamente sepultados bajo los materiales arrastrados por el agua tras una intensa tormenta.

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“Es horrible, nunca vimos algo así”, coinciden varios de los vecinos consultados por EFE, mientras tratan de recuperar el pulso apenados aún por la muerte de dos de sus vecinas, de unos 60 y 80 años, respectivamente, quienes se encontraban en la localidad para celebrar sus fiestas de verano.

Las dos estaban junto a otras cuatro personas en una bodega cuando la fuerza del agua entró en el inmueble y anegó la estancia, lo que además causó heridas leves a otras dos personas y a dos bebés.

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“Es lo que podemos hacer, pero esto es increíble. Jamás vimos esto”, han añadido los vecinos sobre las labores de recuperación de las calles del pueblo

“Era imparable, no podíamos hacer nada. El agua se metió en la bodega en la que estaban y no se podía hacer nada”, han indicado sobre el trágico suceso y la tromba de agua, que en cuestión de minutos arrasó el pueblo.

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En Manzanedo, además, queda la sensación de que los incendios forestales de los últimos años están relacionados con este suceso por la fragilidad del terreno.

Las laderas han perdido buena parte de la vegetación que ayudaba a sujetar el suelo y, con la llegada de una tormenta de estas características, el agua ha encontrado un terreno especialmente vulnerable para arrastrar todo a su paso.

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“El año pasado tuvimos que defendernos del fuego y ahora esto”, lamentan los vecinos, que ven cómo los incendios y ahora las lluvias extremas vuelven a golpear a la misma zona.

Los daños no se han limitado a Manzanedo, ya que en las localidades próximas de San Clemente y Bouzas también se han registrado importantes afecciones, aunque en estos casos no hay que lamentar víctimas mortales, sino daños materiales, especialmente en vehículos estacionados en la calle.

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También Molinaseca sufrió los efectos de la tormenta y el río Meruelo bajó con una enorme cantidad de palos, barro y estériles, transformándose durante el episodio en una lengua de materiales que volvió a poner en alerta la zona de baño ante el riesgo de desbordamiento.

La jornada deja así un paisaje de daños en distintos puntos del Bierzo y, especialmente en Manzanedo, una mañana marcada por el dolor de las familias de las dos mujeres fallecidas y por el esfuerzo de unos vecinos que ahora afrontan la difícil tarea de sacar de sus calles y viviendas todo lo que la riada dejó atrás. EFE

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mig/orv/jlp

(foto)