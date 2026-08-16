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Los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia afectan ya a más de 4.600 personas

09/08/2026 Varios viajeros en la zona de llegadas, en la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central". Estos controles fronterizos comenzaron a aplicarse desde el pasado sábado en los aeropuertos y puertos españoles, tienen carácter aleatorio y durante un período de treinta días naturales, desde las 00:00 horas del pasado 8 de agosto de 2026 y hasta las 24:00 horas del día 7 de septiembre de 2026. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en aeropuertos españoles desde el sábado 8 de agosto supera ya las 4.600 personas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta la 13.00 horas de este domingo 16 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 4.646. En total, se han controlado 409 vuelos y 637 agentes han participado en esta tarea.

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Desde el viernes han superado este trámite 624 pasajeros, de los cuales la mayoría (253) han llegado en cuatro aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Y en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 98 nacionales de terceros países de seis vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Alicante, donde han sido 23 los pasajeros afectados, de seis vuelos distintos; en el de Bilbao, con ocho personas que viajaban en cuatro vuelos diferentes; en el de Sevilla, donde se ha aplicado controles a 18 personas procedentes de tres aviones, y en Málaga, en el que se han contabilizado 28, de tres vuelos distintos.

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Por su parte, en Alicante se han aplicado controles a 23 nacionales de terceros países que han llegado en seis vuelos; y en Valencia, a dos pasajeros de un solo vuelo.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Mallorca (nueve pasajeros en un vuelo), mientras que en Menorca solo se ha visto afectado un pasajero. En Ibiza se registró un vuelo sin que hubiera pasajeros de terceros países identificados.

En Canarias, el reparto es el siguiente: ocho, de cinco vuelos, en el de Tenerife Sur; 11 identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos aviones; y una persona de un vuelo registrado en Fuerteventura. En Gran Canaria se identificó también a dos personas de un vuelo llegado a la isla.

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana entró en vigor el sábado 8 de agosto.

El Gobierno ha ordenado estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.

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