Lecturas de verano para adentrarse en el mundo rural

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Madrid, 16 ago (EFE).- Distintos representantes de la cadena alimentaria han compartido con EFEAgro sus recomendaciones de lectura para este verano sobre las experiencias en el mundo rural y marino, ya sea desde la realidad o la ficción.

A continuación, los títulos recopilados para esta serie:

Es el libro de una autora de Zamora que relata la vida en un pueblo cualquiera de Castilla de una mujer joven de nuestro tiempo y que aborda la posibilidad de volver a vivir en las zonas rurales, explica la integrante de la Ejecutiva de la organización agraria COAG, Ángeles Santos.

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Este libro publicado por Cooperativas Agroalimentarias de España reúne -según su director general, Gabriel Trenzado- a expertos universitarios y del sector para desmontar ideas preconcebidas sobre las cooperativas con datos, legislación y ejemplos para "aportar argumentos fundamentados y explicar las fortalezas y retos del modelo cooperativo".

El director general de la patronal de la industria alimentaria FIAB, Mauricio García de Quevedo, sugiere este ensayo, que analiza la despoblación de amplias zonas rurales del país e invita a reflexionar sobre las causas del abandono de esos territorios y el impacto que eso ha tenido en la sociedad actual.

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Se trata de un "magnífico" retrato del mundo rural desde la experiencia directa de quien ha vivido y observado el campo durante toda una vida, argumenta el director general de la patronal cárnica Anice, Giuseppe Aloisio, que destaca cómo el autor se acerca, a través de sus vivencias ligadas a la actividad cinegética, a los paisajes, las tradiciones, la fauna y las gentes de la España rural.

Para el presidente de la patronal láctea Fenil, Javier Roza, esta recopilación de artículos de prensa permite reflexionar "sobre el desprecio que la sociedad ha hecho de las tareas agropecuarias y cómo eso está llevando al abandono paulatino de la producción primaria de alimentos; a la larga, el campo se está vengando a través de menos disponibilidad de alimentos y precios más caros".

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En esta "entretenida" novela histórica, la autora describe cómo afecta a la vida de un pequeño pueblo en los Alpes Bávaros el nacimiento, auge y caída del Tercer Reich alemán, de manera que "uno se traslada constantemente a un maravilloso medio rural que, pese a todo, recibe de lleno los zarpazos de la política y la guerra en una de sus peores versiones históricas", según el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez.

El gerente de la asociación de empresas de la acuicultura Apromar, Javier Ojeda, recomienda este libro escrito en 1864 por su "impresionante vigencia".

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, considera que "leer sobre el mar ayuda a comprender su valor": "Hemingway rinde homenaje al esfuerzo, la perseverancia y al profundo respeto por el mar en esta obra clásica que refleja los valores que siguen definiendo a las comunidades pesqueras".

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El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, destaca este análisis sobre las causas de la desinformación en el sector agroalimentario, un "manual de autodefensa" para evitar ser manipulado y recuperar el espíritu crítico.

El portavoz de La Distribución Anged, David Gracia, apunta cómo, desde el humor, Gascón -que vivió en Ejulve (Teruel) y conoce bien zonas como la serranía del Maestrazgo- muestra las disonancias entre el mundo rural y el urbano.

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El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, asegura que esta obra plantea una reflexión sobre el papel de estos espacios en la actualidad y la necesidad de entender las aldeas como territorios con capacidad para generar conocimiento y oportunidades.

El presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, afirma que este libro ofrece una mirada "auténtica y cercana" al mundo rural desde la experiencia de una veterinaria de campo, al tiempo que reivindica el papel de las mujeres que sostienen los pueblos, la importancia del arraigo y la necesidad de valorar el territorio no solo por lo que produce, sino por las personas que lo mantienen vivo.

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Para los cocineros Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas (Restaurante Disfrutar), esta obra "sensorial y reflexiva" no es solo un recetario, sino que intenta transmitir el "alma" del restaurante y la filosofía de su chef, explorando la conexión entre cocina, paisaje y territorio, desde la idea de "alimento no viajado" (producto local y estacional) hasta la cocina como experiencia emocional y espiritual.

El chef Ferran Adrià asegura que este libro combina de forma "ejemplar" la ruralidad y la alta cocina: "Jordi Luque muestra el increíble valor de la España rural (de sus productos y productores) a través de la cocina talentosa de chefs que apuestan por la gastronomía alejada de las grandes capitales y de los clichés". EFE

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