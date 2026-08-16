Las riadas mantienen cortados los accesos a tres pueblos de la comarca del Bierzo (León)

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Ponferrada (León), 15 agos (EFE).- Los daños ocasionados por las riadas de las últimas horas en la comarca leonesa de El Bierzo mantienen cortadas al tráfico varias vías de acceso a localidades pertenecientes al municipio de Ponferrada, según han explicado fuentes del Ayuntamiento.

En concreto, permanecen cerradas la carretera de Carracedo de Compludo, la carretera de Peñalba de Santiago y el acceso a Manzanedo de Valdueza, una de las zonas más afectadas por la tromba de agua que provocó la muerte de dos mujeres y causó heridas a otras cuatro personas, dos de ellas bebés, según ha detallado esta mañana el 1-1-2.

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La Policía Municipal está regulando los accesos a las zonas afectadas, mientras que la Brigada de Obras trabaja sobre el terreno para retirar los materiales y reparar las incidencias ocasionadas por las fuertes precipitaciones.

El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes, mientras continúan los trabajos para recuperar la normalidad en las carreteras afectadas.

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El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, desplazado a las localidades, ha pedido a las instituciones urgencia en la reapertura del acceso a los pueblos que en estos momentos está comprometido: "Es prioritaria la colaboración institucional", ha apuntado en declaraciones a EFE. EFE

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(foto)