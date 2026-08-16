La mitad o más del once del Valencia del debut cambiará respecto a la pasada campaña

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Valencia, 16 ago (EFE).- El Valencia afrontará el 22 de agosto ante el Celta de Vigo su debut liguero con un once que tendrá entre cinco y ocho cambios respecto al que inició la pasada temporada, ya que hay jugadores que ya no están en la plantilla, otros lesionados y otros que no cuentan como titulares ahora para Carlos Corberán.

En la primera jornada de la campaña 2025-2026, el técnico alineó a Julen Agirrezabala en la portería; Dimitri Foulquier, José Copete, César Tárrega y José Luis Gayà en defensa; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu y Diego López en el centro del campo; y Dani Raba y Hugo Duro en ataque.

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La portería será una de las posiciones con cambio asegurado, después de que la cesión de Agirrezabala terminara con el fin de la campaña. También habrá novedades seguras en la defensa, ya que están lesionados Foulquier y Copete. Lo mismo pasa en el centro del campo con las ausencias por lesión de Rioja y de Diego López.

A esos cinco cambios confirmados se unirá con mucha probabilidad el de Raba, que dejó de contar como titular para Corberán al poco de empezar la pasada campaña y no ha recuperado ese estatus.

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Además, el técnico podría también dar entrada a Sadiq en lugar de Hugo Duro en la punta de ataque y a Jesús Vázquez por José Luis Gayà en el flanco izquierdo, aunque Vázquez también podría jugar a pierna cambiada por la derecha y eso mantendría al capitán en el once.

El entrenador valenciano parece que también cambiará de dibujo y del 1-4-4-2 pasaría al 1-5-3-2. Parece claro que, como novedades respecto a la primera jornada de hace un año, tendrán sitio en el once el portero Stole Dimitrievski, el central Justin de Haas y los centrocampistas Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, y Guido Rodríguez. Otras de las novedades podrían ser Sadiq y el joven Rodrigo Gamón.

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En total, se prevén entre cinco y ocho cambios en el once de Corberán que, además, podría pintar un nuevo dibujo. De los once jugadores que arrancaron la pasada temporada, solo Pepelu, Tárrega y Javi Guerra tienen 'asegurado' un sitio y Gayà tiene bastantes opciones.

El Valencia disputará ese encuentro correspondiente a la segunda jornada, ya que el de la primera fecha de Liga, que le medirá al Betis, se jugará el martes 25. EFE

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