Investigan la muerte por arma de fuego de un hombre de 45 años en Utrera (Sevilla)

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Sevilla, 16 ago (EFE).- La Guardia Civil ha abierto una investigación por un presunto delito de homicidio con arma de fuego en Utrera (Huelva) después de que un hombre de 45 años haya fallecido tras recibir varios impactos de bala en el torso.

Los hechos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, tuvieron lugar en torno a las 23:00 horas de este sábado cuando vecinos de la barriada del Tinte alertaron de tres posibles detonaciones, presuntamente de arma de fuego, y una persona tumbada en la vía pública.

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Desplazadas al lugar patrullas en servicio del Puesto Principal de la Guardia Civil de Utrera junto con servicios sanitarios localizaron a un varón, que tuvo que ser trasladado al Hospital de Alta Resolución de la localidad y que presentaba impactos de bala en el torso, heridas por las que falleció durante su evacuación. EFE

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