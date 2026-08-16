Granada refuerza las inspecciones en edificios tras recibir 800 peticiones por los seísmos

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Granada, 16 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Granada ha reforzado las inspecciones de edificios tras el terremoto de intensidad 5 registrado en la madrugada de este sábado en Alhendín y los seísmos posteriores y después de haber recibido más de 800 solicitudes y haber realizado 154 intervenciones de Bomberos.

Estas inspecciones se enmarcan en el amplio dispositivo municipal y técnico activo para atender las consecuencias del terremoto registrado durante la madrugada del 15 de agosto que motivó 225 avisos a la Policía Local.

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El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que ha recibido más de 800 solicitudes de inspección por los terremotos de las últimas horas, por los que mantiene un trabajo coordinado de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, servicios municipales y arquitectos técnicos que se encargan de evaluar los inmuebles afectados y dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Según las primeras valoraciones, la gran mayoría de los edificios inspeccionados tiene una estructura portante que ha respondido adecuadamente al movimiento sísmico y los daños detectados corresponden principalmente a elementos no estructurales.

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La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha pedido prudencia ya que no se han detectado daños estructurales generalizados.

Durante el periodo comprendido entre las 08:30 y las 18:00 horas del 15 de agosto, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) gestionó aproximadamente 400 requerimientos y realizó 122 intervenciones relacionadas con la inspección y el saneamiento de elementos constructivos inestables.

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Durante este sábado han sido evacuadas varias viviendas en la zona de calle Marqués de Mondéjar y Alhamar.

Desde la tarde del sábado y hasta las 08:00 horas de este domingo, Bomberos ha gestionado 150 requerimientos y ha realizado 32 intervenciones vinculadas a la inspección y al saneamiento de elementos constructivos inestables.

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Los Bomberos están actuando sobre aquellos elementos inestables detectados durante las inspecciones técnicas, con labores de saneamiento, retirada de elementos que puedan desprenderse y actuaciones de seguridad cuando resulta necesario.

A estas labores se han incorporado técnicos municipales y profesionales de la arquitectura técnica, junto con técnicos del GREA que colaboran en las inspecciones del área metropolitana.

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Las inspecciones realizadas hasta ahora muestran que los daños corresponden mayoritariamente a grietas, fisuras y desprendimientos puntuales en revestimientos, falsos techos, particiones interiores y otros elementos no estructurales.

Por su parte, Policía Local ha mantenido durante los turnos de tarde y noche el dispositivo de atención y seguimiento de las incidencias derivadas del terremoto, con un total de 225 llamadas.

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El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo y continuará priorizando las inspecciones en aquellos casos en los que existan indicios de afección estructural, desprendimientos o cualquier circunstancia que pueda comprometer la seguridad.

"Granada está recuperando poco a poco la normalidad, pero no vamos a bajar la guardia. Seguiremos atendiendo las solicitudes, reforzando las inspecciones y coordinando todos los recursos disponibles", ha resumido Carazo.

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