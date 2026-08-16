García niega que haya situación de colapso sanitario en Ceuta por crisis migratoria

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Ceuta, 16 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este domingo que haya colapso sanitario en Ceuta por la crisis migratoria, aunque hay algunas áreas hospitalarias, y sobre todo en Atención Primaria, que están tensionados.

"En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha subrayado, y ha puesto como prueba de ello que no han tenido que pedir a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones, a nadie se le ha hecho salir de su área y el hospital está al 50 % de ocupación de camas.

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Tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra ha comparecido ante la prensa para subrayar que "los migrantes no traen enfermedades".

Por eso, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población ceutí sabiendo los posibles miedos que pueden tener y ha asegurado que los ciudadanos no se pueden infectar de algunas enfermedades que traigan los migrantes porque hay circuitos diferenciados de atención.

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Lo que hay, ha dicho, es un riesgo para los migrantes derivado del hacinamiento de personas y por eso ha propuesto a la Ciudad Autónoma que habilite y les cedan espacios para poder hacer desarrollos de salubridad y hacer diagnósticos precoces.

La ministra de Sanidad ha querido conocer la evolución de la situación sanitaria tras la crisis migratoria, en un contexto en el que en los últimos días la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido a su departamento una mayor implicación "sobre el terreno".

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Esta tarde visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos, para después mantener un encuentro con representantes de organizaciones sociales. EFE

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